在校辦工廠那年（上）

聽說現在有些學校也有校辦工廠，其實在我讀書那個年代，是校辦工廠的最初時期，那麼我就是校辦工廠開門元老的第一批工人了，值得驕傲回憶。

所謂開門元老，那是一九五八年中期，我們剛從支農的鄉下回校不久，上面傳達了教育局 文件，說要實施新的「教育方針」，要求「教學與生產勞動相結合」，具體內容是大力開展勤工儉學活動，要求學校辦工廠和農場。

那時在中國 其他省已經有響應最快的學校了，記不清是哪個省的。我們是地區重點中學，地委就設在我們學校不遠，學校在全地區要作典範，便辦起了「校辦農場」和「校辦工廠」。根據學校條件，因地制宜，校辦工廠分鉗工車間和木工車間，我是工廠的學徒工。

校辦農場的場長是植物課老師，當年我們有植物課，精裝的課本厚厚的，內容很豐富，有不少植物圖片，可是我們對植物課並不感興趣，辦了校辦農場後，在老師指導下，認識大自然，親手栽培各種蔬菜，按照課本上的講述，育苗、嫁接、剪枝、傳授花粉、除蟲等實驗。

農場開墾了一塊三畝荒地，土地分成多個板塊，園內挖有縱橫交錯的灌溉水渠，當年還沒有化肥和農藥，就砌有多個水泥糞池和尿池。夏秋清早，太陽還沒升起，我們就早早地趕到學校，到菜地去捉拿肉蟲；有的趁霧氣茫茫，在菜葉上撒摻了石灰的草木灰，殺死飛殼蟲。等太陽落山時，我們挑著兩尺多高的木製圓形桶，到糞尿池裡舀肥料，又到水渠裡兌水，然後去澆灌菜地。

我們學校對門就是安江農校，也就是世界雜交水稻之父袁隆平教書的校園，我們遇到難的問題，也常到農校去請教，有了校辦農場，食堂的小菜也有了供給，農場餵了不少豬，伙食得到了很大提高。

在木工車間，學校請來兩個做家具的中年木匠當老師，他們以前在學校修補過桌凳，很多學生都認識，見面時只叫聲「木匠」，我知道木匠屬於魯班匠人，很了不起。班主任說以後不要再叫木匠了，也不要叫師父，這是校辦工廠，是學校，就得叫他們老師，一個姓張、一個姓龍。

我記住了，第一次進木工車間上班，記住恭恭敬地叫了聲「張老師、龍老師」，兩位匠人老師臉頰刷地紅暈起來，驚愕羞澀中露出微微的甜笑。後來我懂得了，這就是社會人生，禮貌、和善、尊敬是人際關係的美德。

➤➤➤在校辦工廠那年（下）