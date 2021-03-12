在校辦工廠那年（下）

張、龍老師教木工課一絲不苟，還謙虛地說：「這是師父教徒弟，馬虎不得」。我插了句，「這是匠人教弟子，嚴師出高徒」。在場的學生都哈哈笑起來。

木工車間是兩間打通的舊教室，門上掛著「木工車間」的牌子，裡面整齊地擺放著幾張長條形木方凳，那是工作台，凳上安有加工木料的固定馬丁，兩位老師講解木工工具的使用方法，學員們自己實踐。

那時還沒有電鋸、電刨、電鑽等電動工具，全靠傳統工具操作，有斧頭、刨子、鑿子、魯班尺等。最有趣的是一個彎曲的墨斗，一頭裝有棉球的墨盒，另一頭是手搖轉動線輪，線從輪子轉到墨盒裡再出來，固定在要加工的木料上，用手指彈出一根直線。

還有一支竹片畫筆，在墨盒裡沾墨後，可以在木料上畫出要加工的線條。老師手把手教，我們學會了這些由祖宗傳下的技藝。學校裡的桌椅凳子、食堂蒸籠壞了，都由木工車間的學生修理。一次，靠椅斷了一根直梁，張老師站在我身旁，指點我用魯班尺、墨斗在一根粗木料上畫出加工位置，使用不同規格的刨子、鑿子，造出一根標準的椅梁，最後還教我用卯榫加固物件。

我對鉗工很好奇，但那是高中部的工廠車間，我們初中部同學還不能進去。我找到擔任車間主任的物理老師，跟著一位從工廠請來的五級鉗工師傅，學會了鉗工、電工，又學會了簡單的機械修理。「文革」後期，我在單位工作閒暇時，與同事去鄉村遊玩，順便學著為山民的生活用具修修補補，受到歡迎；我們吃了鄉民的臘肉，喝了鄉民的米酒，也收下了一點山民送的土特產。卻沒料到，運動來了，被定為搞「副業」，搞「資本主義」，受到批評，不久形勢變幻，又得以糾正，並得到「多面手」、「做好事」評說。

「校辦工廠」那年，我們學到不少工農業實踐知識和社會學問，同學們在作文裡寫出與各科相關的小論文，我的「西紅柿又紅了」獲得二等獎，方格紙寫的作文張貼在校園的公布欄裡，獎了一支鋼筆和一個精裝日記本。

煙雲過眼六十多年，當年的手藝如今都成了現代遺產。細細想來，那時的「教學與生產勞動相結合」的校辦工廠和農場，學校並不是要我們為學校賺取多少錢財，而是把書本知識用活了，學校在新的教育 方針征途開闢出一條嶄新的路子。

➤➤➤在校辦工廠那年（上）