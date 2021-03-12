一九四○年我八歲，母親把我從浙江農村帶到長沙和父親團聚，父親把我送進文藝小學讀書，旁邊就是湘雅醫院，我第一次見到高鼻子藍眼睛的外國人。下雨天體育課就在教室裡上，老師很年輕，給我們唱歌，提高我們的興趣；他唱起了「我的家在東北松花江上」、「風在呼，馬在叫，黃河在咆哮」，我從農村出來，但是這些抗戰歌曲一聽就懂，後來又學了「義勇軍進行曲」， 「起來，不願做奴隸的人們！把我們的血肉，築成我們新的長城！」這些歌詞使我們心潮澎湃，痛恨日本鬼子，整個抗戰時期都是這樣的狀態。

抗戰勝利後，我進入杭州初中，滿大街的店鋪門口都掛著擴音箱，播放「郎呀，郎呀，我的冤家」之類的靡靡之音，我不喜歡聽此類歌曲；但是，周璇的「四季歌」很有情調，「春季到來綠滿窗，大姑娘窗下繡鴛鴦」，我還是喜歡聽。後來又在「三潭印月」偶遇周璇和馮喆在拍電影 ，更增添對她的好感。

初中時期，學了些歷史，家國情懷慢慢萌發，那時我特別喜歡唱「滿江紅」，那種怒髮衝冠、壯懷激烈的豪情很符合我們少年的心態，我還學會用簫吹奏它的曲調，自我欣賞。

初二時，我們的音樂老師馬紹常和英語老師戚麟征燕爾新婚，馬老師多才多藝，他教我們很多當時風行全國的、王洛賓的新疆民歌，如 「在那遙遠的地方」、「青春舞曲」、「可愛的一朵玫瑰花」等。這些歌傳達出西北各民族熱烈奔放的情調，很適合年輕人的個性，得到普遍的喜愛。我還在廣播裡聽過著名的美國 黑人歌唱家羅伯遜演唱「在那遙遠的地方」，唱得別有韻味。

當時年輕記性好，這些歌我記了一輩子，唱了一輩子。唱起這些歌，就回憶起青春時代的快樂年華。

那時我也很愛唱劉雪庵作詞、黃自作曲的「踏雪尋梅」，歌中描繪出那一時代的鄉村風情令人神往，「騎驢灞橋過，鈴兒響叮噹」，唱著唱著，我彷彿正騎著毛驢、望著小溪的流水，嗒嗒嗒地過青石板鋪就的小橋。

到了一九四八年，社會生活風潮迭起。馬老師給我們教「古怪歌」，歌詞說，「板凳爬上牆，燈草打破了鍋啊」。

我們年紀小，不懂歌詞深意，只是覺得的確古怪，板凳怎麼會爬呢？燈草又輕又細，怎麼能打破鍋呢？其實它是諷刺社會無道，民不聊生。後來他又教了「朱大嫂送雞蛋」，歌詞是陶行知先生寫的，含蓄地描寫解放區的軍民魚水情，我們也不懂其中的深意。

後來馬老師又教我們唱「你你你，你這個壞東西」，歌詞譴責奸商囤積居奇，這種現象當時很普遍，廣大群眾對之深惡痛絕；我們只覺得罵得痛快，因為有時候米都買不到，清和坊的米店都被砸了，油條大餅價錢天天貴起來，個頭卻天天在縮小。

接下來，馬老師教了「團結就是力量」，歌曲鏗鏘有力。那時我們初中快畢業了，只覺得同學三年即將離別，就是應該團結，永不相忘。當時杭州發生浙大學生會主席于子三被害事件，他的墓就在城隍山上，離我們學校不遠。馬老師教了「五月的鮮花」，哀悼死亡的志士，歌詞悲壯。

到了一九四九年三、四月，他又教我們「你是燈塔」這首歌，當時學生運動風起雲湧，歌詞中說「年輕的中國 學生們，你就是核心，你就是方向」，我們覺得就是如此。在唱此歌時，馬老師頗有意味地隨便提到「學生們」三個詞是修改過的，我們也沒有想出來原來是哪三個字，直到解放後才明白，看來我們當時政治上是很幼稚的，只是一群成天玩玩鬧鬧的大孩子。

一九四九年五月三日杭州解放，「東南日報」改名「浙江日報」，第二天就用紅字慶祝新時代開始。杭高的大哥哥大姐姐們來我們學校扭秧歌，我們開始學唱「解放區的天」了，同學們都感到新奇和興奮，不久我們畢業離校，我考上了杭高，開始了新階段。