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舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

《老照片說故事》未圓之夢

文、圖／巫嘉清
作者二十幾年前的舊手稿。
作者二十幾年前的舊手稿。

搬到這個家已經十八年，前幾天打開一個陳年未開的櫃子，見到一個文件夾，隨手一翻，竟帶來想不到的一陣驚訝。那是二十幾年前我的舊手稿。

寫一本書是從年輕時就有的夢想。記得在溪口大學唸書時，我的室友兼閨密萊莎也是喜愛文字的人，我們談到此生的大願望是能寫一本書，還不知道寫什麼，但開玩笑地已經為這本書題名「一本」，意思是「就是一本而已」。但若成功有續集，則名之為「又一本」，「再來一本」，「還有一本」到「最後一本」，兩人爭著説笑成一堆。

日子在繁雜忙亂中為生活、為家庭、為丈夫子女團團轉中流逝，一個字都沒有下筆，而二十年已不見了。

二十五年前，老同學麗嫦鼓勵我應該開始寫這本老掛在嘴邊笑話的「一本」了。 那時電腦沒有中文版可用，雖然自己的英文不好，但想到子女都不會中文，英文將來他們可以看，就勉強用英文寫吧。這時唸英文系的女兒說若我認真寫夠八十頁，她就願意做編輯替我修改，於是我便辛苦地認真開始寫。但後來因為換電腦與大搬家等變動，持續力中斷，一放下就沒有再接續下去。

另外中文那篇未完成之作，居然是用現在大概已成古董的原稿紙寫的，可見時日之久遠。塗塗改改的草稿，在這麼多年後重讀，敝帚自珍覺得這小説開始還不錯，一定是太忙沒有時間寫下去，有點可惜。

「一本」的夢想還沒有實現而自己已年華老去，時日有限，感嘆之餘，更應該趕快重新振作起來，快馬加鞭，把這兩份陳年舊稿努力寫完！「一本」也許永遠不會出現，但盡其在我，有夢還是最甜的。

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