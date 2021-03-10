五○年代在台灣 長大的中小學生，因為家庭經濟環境拮据，絕大多數都買不起玩具。女生們最常見的就是跳橡皮筋，把一個個橡皮筋圈成一長條，兩個人一人牽住一端，擺在腰部的高度，第三人用腳去一勾，然後跳將起來，嘴裡還要唱著：「小皮球，香蕉油，滿地開花二十一，二五六，二五七，二八二九三十一；三五六，三五七，三八三九四十一……」，然後逐步升高到胸部、頸部、頭部及舉手過頭部，能勾到如此高度的女孩就必定是個高手了。

男孩子除了玩不花錢的泥巴以外，就得買些圓圓的紙牌，上面印著人物、動物或風景，主要的是還印有鼠、牛、虎、兔等十二生肖，然後一人拿一疊紙牌做莊，每人壓注，發兩張牌比大小。 鼠一對最大，牛一對次之；其次是順子如鼠牛、馬羊等；最小的是什麼都連不上的無爛，那就比最大的那張牌了。

玩紙牌全都靠運氣，沒什麼技術可言。 真正有技巧的活就是打彈珠了。當時市面上買得到的，大都是一些青綠色透明度不甚高，也非渾圓的彈珠，我們只用來作賭注用。 另外一些漂亮的彈珠，裡面有一些五顏六色像楊桃瓣似的東西，我們稱之為楊桃彈，更稀有的一些裡面有彎曲的綠色條紋，像西瓜的外皮紋路一般，稱之為西瓜彈。

還有些完全不透明的白色、粉紅色或數色交纏的，我們叫它們為香港 彈，不過沒人知道這些彈珠和香港有什麼關係，大家都如此稱呼而已。 最後一種是完全渾圓而且透明的水晶彈，原本是用來卡在汽水瓶頸防止漏氣的，打開汽水瓶時用一個小圓柱向下一壓，就可以喝汽水了。這些瓶子都要回收的，因此水晶彈只有瓶子被打破後才能得到，所以最為珍貴。這些漂亮的珠子身價都高出普通彈珠很多，我們只用來當母珠，不捨得拿來當賭注的。

那會兒我們大小孩子賭彈珠時，會先在泥土地上畫一個三角形，假如有三個人入局的話，就每人出兩顆彈珠，擺在三角形的三個角和中線上面；如果超過三人，則把彈珠放在中心。通常玩家不會超過五個人，因為人多了彈珠太擁擠，不容易彈出來，再則輪一圈又久了些，所以最好的狀況是三到四人。然後在五六步之外畫一條線，大家把母珠拋向長線，最接近的就第一開彈，如果拋過了線就要排到最後了。

開彈後大家按順序從長線後彈向三角形內的彈珠，等大家都打出了第一彈，從第二輪起，彈出彈珠的話就可繼續，直到把所有的彈珠彈出三角形後，就重新開下一局。有兩項規則很重要，第一是如果母珠停留在三角形裡面或線上，就算被燒死而出局；第二是一旦打出了一顆彈珠，你就配備了殺人武器，可以彈撞其他人的母珠而把他殺掉，他打出三角形的彈珠也就吐出，成為你的戰利品了。

所以最佳的戰略是一獲得武器後，立即消滅掉所有的對手，而不是繼續把剩下的彈珠彈出三角形，這樣一方面可以避免自己不小心被燒死，另一方面也可盡快贏得這局的勝利。

一般人彈彈珠的方式都是把手心捲起來，珠子放在大拇指前面彈出去， 我則發明了一個怪招，把彈珠夾在中指和大拇指之間，用指甲之力擠壓出去。這個方法比一般的拇指彈法要有力得多，可以彈得更遠和更容易把珠子彈出三角形。還有泥土地多半是不平坦的，所以在瞄準目標時，就得把地形因素盤算進去，否則直直地把彈珠彈出去，就常常差之毫釐，打不中了。

為了避免計算上的誤差，我又練就了一項絕技，直接從空中射出吊彈，以優美的弧線擊中地上的目標，到後來十發竟可以打中五、六次，不得不說是神彈手了。由於我異於常人的夾彈功夫，再加上獨門的吊彈絕招，真正是打遍眷村裡外無敵手了。所以我極少輸，十次出擊總有八、九次贏得兩個褲袋裝得滿滿的戰利品回家。

由於經濟上的改善和科技的進步，現在十來歲的男孩子們有的是電動及電子玩具，沒有人會再趴在髒兮兮的泥巴地上玩彈珠了。我盯著抽屜裡面十幾顆精巧美麗的珠子，心裡回想自己那段極為有趣的童年，它不但一去不復返，恐怕也不會有人再複製了。