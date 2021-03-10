《老照片說故事》我的母親

作者母親抱著小弟，在台南開山路住家的門前，和弟妺們一同照了張相片。

一九四九年，國民政府從南京遷都到台北，所有國軍軍隊都撤退到台灣 ，先父是國軍軍官，我一家也隨著先父到台灣，定居台南。母親抱著一九四九年在台南出生、還是嬰兒的小弟，在台南開山路住家的門前，和弟妺們一同照了張相片。那時我正在台南二中唸初中，不在相片裡面，看到母親慈祥的笑容，不禁想起母親坎坷又偉大的一生。

民國二年，也就是一九一三年，母親出生在浙西山區一個窮鄉僻壤、和父親不同的農村。那時正値滿清覆滅，民國初建，原本纏足的鄉下女子也不再纏足了，因此，母親的雙腳不是三寸金蓮，也不是正常的腳，看起來怪怪的。母親目不識丁，遵從父母之命、媒妁之言，嫁給了父親。父親是老么，母親入門之後，飽受長房欺凌，痛不欲生，曾經投湖自盡，幸好被漁夫救起。一九三五年，我出生後，方穩坐地位，那是因為農村重男輕女之風尚存。時値日寇侵華，家鄉淪陷，八十多年前，我年僅四歲，猶憶逃難之時，母親不顧一切維護我的安全。不久，比我小三歲的弟弟出生。

一九四三年，父親軍隊駐紮貴州都勻，父親函請舅舅護送我們母子三人由家鄉浙江江山前往相會。由江山到都匀大約一千多公里，當時交通不便，我們四人有便車便搭，不然就是靠走路；只記得走呀走個不停，那時我已經八歲，弟弟還小，走累了，母親便抱著他走，長途跋涉，歷經三個月才到都勻。

記得最後一夜，我們搭的是一列貨運火車，母親抱著弟弟，坐在冰硬的貨車地板上，夜深人靜，只聽見火車「匡噹，匡噹」的進行聲，黎明時分，終於到達了目的地。不幸的是弟弟年幼，由於營養不良，已經在母親懷裡斷了氣；我也因營養不良，腹部腫脹，母親喪子之痛，不言而喻。所幸翌年妹妹誕生，母親把她當兒子養，一直把妹妹的頭剃得精光。

母親雖然學識有限，卻是非常聰明賢慧，心算特別厲害，刻苦耐勞，勤儉治家，相夫教子，是位典型的賢妻良母，所育子女四人，不僅都在著名國立大學畢了業，也都在中外名校研究院獲得高級學位。想到母親懷中的嬰兒，不但已經以資深副總裁兼總精算師的職位，從保險公司退休 下來，而且現在成了伯明罕華人教會七十多歲的長老，不覺驚呼：「偉哉！我的母親」。

一九七四年，母親因患癌症 ，仙逝於台灣鳳山，享年僅六十有一。