我並沒有從軍的經歷，「排長」這一稱謂源於我以知識青年的身分，在黑龍江生產建設兵團的十年經歷。

上世紀六、七○年代的生產建設兵團採用軍隊編制，司令部之下有師、團、營、連、排、班的層層機構。我剛去時被分配在二師八團三營副業連的瓦房，瓦房是新蓋的房子製作瓦片的地方，負責人便是瓦房排排長。排長姓燕，祖籍山東，看上去四十來歲。我們從沒問過他的年齡，大家都稱他老燕，「老」是一種尊稱。他待人和善，少言寡語，對瓦房的業務極為熟悉，心中有數，帶領一個排二十來個人，把一年四季的活計安排得頭頭是道。

工作之餘，我們常去老燕家坐坐。說是坐坐，他家只有一張占去幾乎半個房間的大土炕，無處可坐。那張土炕就是他們一家人睡覺的地方，除此之外，四壁蕭條 。

排長老燕一家有五個孩子，長子小常已成年，有十八、九歲，但個子瘦小，據說他有白血病，時不時犯病，不能正常工作。然後是三個女兒，分別叫大妮兒、二妮兒、三妮兒。小兒子叫社會兒（他取名為「社會」！）。老燕的老婆不工作，一家七口靠他一人的工資生活，可說得上極為窮困，大兒子的病更耗去他的部分收入。我當時注意到他家的困境，心中不忍，記不得從何時開始，在我的建議下，每月發工資的時候，我們女子一班每人拿出一塊錢湊在一起，然後我每月把這十張一塊錢的鈔票交到老燕手裡，誠心地想幫他們一家解難過日子。那時我們每月工資是三十二元。隨後女子二班也依我們的樣子做。此舉持續多年，直到一九七三年中，我離開副業連，調往團部中學任教。

在團部中學的第一年，記得有一天老燕突然出現在我面前。他來看我，這完全出乎我的意料——他是那麼一個感情從不外露、不善言辭的人。那次我確信他想念我了，我畢竟曾是他手下帶領一班女青年賣力苦幹的得力班長。也就是在那次，他用低沉的聲音告訴我：兒子小常去世了。

我自認不是多麼高尚的人。那個年代的我們，沒有「慈善」、「捐助」這樣的概念，但回想這段經歷，我欣慰地意識到我的確做過稱得上高尚的事情。