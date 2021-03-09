一九六九年，我畢業後被分發到空軍第二供應處的補給組服役。有一天，處長鄭永達少將告訴我：「貴母校的校長于斌晉升成樞機主教了！」當時我好奇地問這位雖不熟但尊敬的處長，他服務軍旅怎麼會對我們校長那麼了解？他又告知，他的飛行教官陳衣凡將軍（曾任我國空軍總司令）曾告訴他，在對日抗戰時他駕著品質不佳的飛機去和日軍搏鬥，經常是命在旦夕、情況危急。當時于校長給陳將軍的「救命符」就是：「只要你有愛人之心，天主會保佑你的。」聽來似一句老生常談，而就因為這句話給予陳將軍很大的信心，而保命平安而歸。

幾個月後，我申請美國 聖若望大學研究所，被告知錄取入秋季班。我思索著如僅靠我半工半讀，也是無法負擔那學費的，因此這入學許可對我而言可能只是空歡喜一場。

過了一周，中央日報竟發布了一則消息，美國聖若望大學為了肯定于斌校長對社會的貢獻，設立了每年一名的「于斌樞機獎學金」以培植後進。我心裡想天主是又顯靈了嗎？我馬上由台南趕到輔大，找到錢志純神父申請了一份成績單；拿到成績單後直奔校長室想求見校長，問問他老人家，我有無勝算可以拿到這份獎學金？

校長見到我非常親切直呼我「萬有」，四年未見，他竟還記得我這位不起眼的學生，令我驚異校長的記憶力。接著他問我記不記得以前叮囑我的話？我不加思索地回答，第一要先為別人，第二才為自己。他老人家點頭，二話不說就將這份獎學金賜給我，同時也吩咐秘書電告聖若望大學這個決定。

我竟然留學有望了！我離開校長室高興地用手敲敲牆壁，驗證一下我是否在做夢？

同年七月退伍，接著辦理出國手續，訂了八月西北班機赴美。臨行前我赴榮總醫院向身體微恙的校長辭行。當時房內還有高思謙主教，半臥的校長看到我，想坐起和我握手，我立刻趨前扶著勸阻，但他仍坐起來了。

校長以親切誠懇低沉的語調，將其一生奮鬥經歷簡明地告訴我，最後以告誡的口吻說：「你是第一個以我名字立的聖若望大學獎學金赴美求學的學生，要好好記住我對你的期許，不要做讓自己失望的人。」他順手把高主教送他的一盒餅轉送我，頓時我感動得無言，頻頻敬禮告退。高主教事後說，校長告訴我的有些話，連他以前也未曾聽過。

出了榮總，萬端思緒湧上心頭，默默回想校長對我臨行的殷殷訓誨，我歸納起來：「永遠保持愛人的心以及服務的熱忱，並要終生堅持這種愛的服務精神對周邊的人。」這也是我一生服膺的座右銘。

當飛機飛離了松山機場 ，台北也漸漸地消失在雲端 ，我憶起校長那一以貫之的訓示及對我個人的期望，不禁熱淚奪眶而出。真是哲人雖已遠，典型在夙昔，我敬愛的偉大校長啊！

來美國後，忙著上課、讀書、打小零工支付生活雜費。畢業後踏入職場，隨著家庭的成長，面臨了好幾年經濟上的問題及壓力。而我生活的支柱，即秉承于樞機耳提面命的堅定信念向前，幸好內子心敏亦十分堅定配合並給予我支持。總之，愛心、動力與堅持，終使我能有機會在異鄉轉業，於醫療實驗室的領域發展，雖然辛苦但也做出一些成果，也因此有機會及能力服務大眾。

當年二十出頭的小青年如今已年逾古稀之年，我來到異鄉走過了半個世紀的歲月，仍然念茲在茲，記著于校長每一句叮囑無日或忘；感謝校長對我在智識上的栽培，及給我勇氣在困境前行面對，教我不忘盡己之力愛人，以身體力行為善。

我希望我心中存有的這點點燭火，能使後來者認識並繼續將于樞機人性的光輝，世代薪火相傳下去，那我們社會的明天一定是充滿光明的。

今年適逢于斌樞機主教一百二十歲誕辰，我以自己親身感受寫此文，紀念這位為國為人為教奉獻的一代偉人。

➤➤➤永懷于斌樞機（上）