長江邊渡水涉險記（下）

那是長江漲水汛期的一個下午，在夏日夕陽的晚照下，瘦弱的少年晃蕩著雙腿，赤足行進在江邊河灘寬闊菜地間的土路上。不遠處洶湧奔騰的江水清晰可見，路旁熱氣蒸騰的菜地裡，瀰漫著豬糞肥料的酸臭味；散落在樹林中的農舍灰瓦白牆忽隱忽現。

不覺間我已穿過大片桂圓樹林，同往常一樣來到了「母豬橋」，頓時被眼前從未見過的景象驚呆了：混濁泥黃的溪水灌滿山谷，平日的小溪已變臉成一條寬河。濁黃的溪水從上游滾滾而下，水面上飄浮著無數樹木和莊稼的殘枝敗葉，被大大小小成群的漩渦捲著，向下游漂去。往日靜靜躺臥在那裡的石橋不見了蹤影，對面臨空兀立的崖壁顯得分外高大，似乎隨時都會迎頭撲來。

時近黃昏，雖然我可折返繞道，但要多花許多時間。肚中早已饑腸轆轆，我必須盡快趕往農場，否則將誤過晚餐，餓一整個晚上。我也可游水而過，從小在長江邊長大，這條溪河擋不了我；但隨身的書包裡有從圖書館 剛借的書——儒勒‧凡爾納的「八十天環遊地球」，我不能弄濕它。

在水邊用手一探，河水冰涼，參照著溪邊地形地物，我用腳試探著找到石橋，它已淹沒在濁水中，再摸索終於找到橋頭邊石欄杆。於是我脫去衣褲下水一試，發現水深過人，無法從橋面上涉水而過，但如腳踩在水下較橋面略高的石欄上，頭可以露出水面。

未再細想，立即用衣褲將書裹好放入包內，我右手舉包進入水中，用腳試探著踩上石欄杆頂部，向河對岸走去。不料幾步後進入水流湍急區，我開始感到流水強勁的衝力，身體不受控制地有些漂浮和晃動。深吸一口氣穩住身體，我將舉著的書包，從力乏的右臂換到左手，小心翼翼地繼續向河心走去。

突然，溪河上游一根又粗又長的樹杈正從不遠處漂來，若被它掃到，我手舉的書包肯定浸水。情急中，我趕忙努力穩住水裡的身體，將書包從左手換回右手，雙腳在水中石欄桿頂上迅速向前踩過幾步，同時用力將手裡的書包擲向對岸坡上——頓時身體失了平衡，立即被捲到渾濁的亂流中，向數十米遠的河口漂去。

水流很快將我推入一個外平內凹、泥坑般濁黃的大漩渦，周圍河岸、天空，在眼前愈來愈快地旋轉，頓時感覺眼冒金花……情勢凶險，突地想起老人們講的經驗，我馬上伸直併攏雙腿，努力在水上擺平身體，同時用力振臂划水，好不容易才從漩渦邊緣掙脫。

河口愈來愈近，如被沖入江中凶多吉少。這時，突然感到右腿腿肚陣陣劇痛、腳底腳背僵直——在冰涼水中用力過猛，我的右腿抽筋了。心知不妙，我強忍著右腿劇痛，雙臂瘋狂擊水，僅靠左腿配合著，拚著全力一陣掙扎，終於游到溪河對岸的淺水處。

幾米外江水湧入溪河的陣陣波濤，大力拍打著身旁的泥岸，我渾身虛脫無力，已沒法站起，精疲力盡地久坐在淺水中。休息了好久，才能勉力起身，慢慢穿上衣褲、拿起書包，疲乏地踏上崖壁的石級。

登上崖坡半腰，回頭望去，崖下河灣仍在接納著上游不斷湧來的水流，形成一個又一個大大小小的漩渦，向不遠處洶湧奔騰的長江漂去。此情此景怵目驚心，蜷伏在洪水 下的小石橋見證，今天我逃過一次滅頂之災！

多年來，為怕父母擔心，我從未對他們談及那次輕率的涉險，原以為悠長的歲月終將淡去一切。但是，幾十年過去了，無論走到天南海北，每逢看見溪河小橋，總會不由得想起故鄉江邊的那一座小石橋。那不僅是長江邊的一次生死歷險，而且是在那刻骨銘心的饑餓年代，少年時一段難以忘懷的青蔥歲月。

➤➤➤長江邊渡水涉險記（上）