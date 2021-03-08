今年適逢于斌樞機主教一百二十歲誕辰。

「我雖年紀小，志氣比山高」這是上世紀五○年代的兒歌。隨著歲月增長，志氣被一關關的聯考給磨掉了，對未來的憧憬也被面臨的種種問題給困住。

我高中時是建中學生，但大專聯考沒有考上第一志願，自己感到羞慚，無法面對這個事實，但終究還是要接受上中原理工學院的化工系。念完大一，功課雖都過關但也非名列前茅。一直累積的「大頭症」使我異想天開，想換系轉校另作打算。皇天不負苦心人，發現輔仁大學中文系二年級招插班生，我欣喜老天予我一出路。

到了報名那天，我整裝待發直奔新莊輔大，規規矩矩地填好表格交給管事的一位姓果的助教，助教長相溫文，戴著一副金絲邊眼鏡。他看了我的報名單卻一副皮笑肉不笑的怪怪表情，問我：「同學，你名叫萬有？你家有沒有文化氣息，怎取這名字？我從沒聽過一位化工系轉中文系的，我負責報名不能拒絕你，但也不能批准你報名。」頓時，我被他那副盛氣凌人的態度給嚇住了，只好再低聲下氣地問求解決之道。他居然手下留情，指一出路說：「如果于校長答應你轉學，我就沒有問題。」

天哪！我望著暑期空蕩蕩的學校，哪裡去找校長？一轉身，看到總務主任王伯尼蒙席全聽進去了，他告訴我校長在哪裡，並再三叮嚀一定要大早去，因校長早起時常去散步，然後就整天忙碌，那我就要落空了。

第二天清晨不到五時，我就跑到吉林路輔大辦事處，左搖右晃地希望能碰見校長，到快八時的時候，我終於看到身材高大魁武的校長和一秘書在附近一早餐店用餐。我恭敬地向校長鞠個躬，表明自己的來意。

校長明白我的心意後直呼我名說：「我們做長輩的，看到多少聰明的年輕人都聚精會神地為各人自身的福利 努力，可惜卻缺少些愛心來對社會國家做奉獻。今天我很高興看到你對我國文化有想法，你知道中華文化是博大講倫理的。個人的福祉是照顧好大環境後名正言順的副產物；如果大家都讓自私自利而蒙蔽住，那誰來拉拔救助那些弱勢的同胞呢？今天我看到一個不同的年輕人，我願意成全你的志願！同時我要你記住，做一個堂堂正正的人，第一要為別人，其次才想到自己，社會永遠是互相扶持共存的。」校長說完，當下就簽了名。

我順理成章地報了名，考取後正式成為輔仁大學的一分子。時光匆匆流走，三年時間一晃而過，那年畢業典禮在台北市中山堂舉行。記得校長對全體畢業生做了精簡而具有鼓勵的祝福致辭，他說「天主愛世人」是一個啟示，也是對每個人責任的付與；他要每一個人時時學習去愛周遭的人。校長語意深遠、言簡意賅值得我們深思，這也是他一向堅持的信念

➤➤➤永懷于斌樞機（下）