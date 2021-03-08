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長江邊渡水涉險記（上）

江陽生

我在四川長江邊長大，每當夏季聽到媒體報導長江洪水氾濫，總會不由得想起，那一年夏天在故鄉江邊，幾乎命喪洪水的一次生死經歷。

我的故鄉瀘州，在沱江與長江交匯處，城區三面環水，地勢平坦狀如木筏；沿江十里長街，在任何地點你都能望見長江，步行幾分鐘就可抵達江邊，環顧浩浩蕩蕩的大江從你咫尺外的腳旁流過。

長江發源於「世界屋脊」青藏高原的唐古拉山脈，其上游水源來自雪山冰川，冬夏溫差導致水量隨季節變化。冬季枯水期，一江湛藍碧水，在寬闊的河谷中不捨晝夜浩蕩東流，在天地間盡顯唯我獨尊的王者氣派。夏季洪水時，水量倍增幾與岸平，江水滿含泥沙變為濁黃。

一到汛期，水上航船絕跡，滿江巨流如龍蛇奔竄，此起彼伏掀起高高的濁浪，裡面捲著上游沖刷下來的巨木覆舟破房死畜等形形色色物件，以雷霆萬鈞之勢由西邊上游奔湧而來，衝撞激盪得河床如巨篩搖晃，在震人耳鼓的呵呵吼聲中向東奔騰而去，讓你見識它令人驚懼的暴烈面目。

上世紀六○年代，在中國大陸三年饑荒時期，鄉下農民絕糧，大批人餓死，生活極為悲慘，有「天府之國」稱號的四川尤甚。城裡人食品奇缺，由政府統一配給，每天面對著各種各樣稀奇古怪的購物票證憂愁。學校裡，學生們正值生長發育期，整日腹裡空虛餓得頭昏腦脹，尤其難耐。我就讀的中學，在市郊藍田鎮附近鄉下闢建了一個農場，師生每周一天輪流前去勞作，種植一些紅薯、玉米、包心菜、胡蘿蔔等雜糧和蔬菜，指望緩解學校裡人們的饑餓狀況。

藍田鎮地處藍田壩，在瀘州城郊長江南岸臨水的河灘上，建鎮於唐代，是過去雲貴川地區鹽茶貿易運輸重要通道——茶馬古道起點。那時候，父親在外地，母親「下放」城郊，我們全家從市區搬到藍田壩，在那裡生活了四年之久，我經常從家中前去鄉間的中學農場。

從家中出發，我須穿越寬闊的河灘，行至江邊有名的古渡口「金雞渡」旁一座石橋，跨過橋底流入長江的一條溪河，再沿著高崖「龍頸嵭」的數百級石梯登上崖頂，方可踏上前往農場的田間小路。      

那座古老的石拱橋，橋長數丈寬一丈多，用大塊堅硬的青條石砌建而成，橋面上兩邊的石砌欄杆頂寬尺許，其上雕刻圖案古樸精美。橋名及何人何時建造，年代久遠已不可考，當地農民俗稱之為「母豬橋」。它座落在茶馬古道路上，因金鷄渡廢棄不用已久，行人稀少。

石橋下是兩、三丈深的溪澗，澗底布滿巨大的怪石嶙峋。枯水期細流在亂石間穿越，漲水時長江之水倒灌入溪，溪水氾濫氣勢驚人，如逢暴雨更有滿山的水流從崖上坡上奔瀉而下，匯入溪中淹至幾近半崖。就在那裡，我冒險涉水過橋，險被洪水吞沒。

➤➤➤長江邊渡水涉險記（下）

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