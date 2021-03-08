《老照片說故事》祖母的水菸筒

作者祖母的水菸筒。

我祖母過世已將近半世紀，我也垂垂老矣，但每次看到這水菸筒，就想起少年時在祖母身邊的種種往事，令人懷念。

我祖母出生在日據時期的台灣 南部，她家生活窮苦，也無力送她上學；她是個文盲，從小就被賣到富貴人家當丫頭，長大後嫁給主人家的一個傭人，就是我祖父。我祖父三十歲出頭就去世，所以她年紀輕輕就守寡，獨力扶養我父親、伯父及姑母長大。一家五口兢兢業業，養豬務農，積資儲蓄 ，又蒙有近鄰及親屬的扶助，終於伯父能到東京求學、畢業於日本帝國大學醫學院，回到嘉義開業，她才享受到一生苦勞的成果。

我祖母個性剛烈，到老仍獨立生活。我伯父在嘉義為她購置一獨立房屋在我們家附近居住，我幼年時有機會常到她家過夜。到她家永遠有美食：紅燒肉、綠豆湯等，所以我哥哥與妹妹們常爭先恐後要到她家。

我印象最深刻的事，就是在祖母家過夜時，半夜裡常被一股濃濃的巧克力味道及咕嚕咕嚕的聲音吵醒；我祖母菸癮很重，半夜常起來抽菸。她這水菸筒，有一個小水池，菸草裝在一端的凹處，點火在另一端，把菸吸過水池而過濾尼克丁。那時也沒有打火機，所以火是在用草紙捲成條狀，而常留有火星 的尖端，用嘴把尖端的火星吹燃，然後邊吸邊點燃菸草；因菸經過水池而冒泡，所以有咕嚕咕嚕的聲音。