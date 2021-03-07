那次沒走到月台，最後跨過了幾條鐵道，從一扇大鐵門出來，眼前是火車站廣場一側。我趕忙放下擔子，深吐出一口氣，「呸」一下，把喉嚨頭湧起的唾液吐在一大堆垃圾上。

誰知道，其時剛剛實行「不准隨地吐痰」的規定，一個戴紅袖章的走過來，要罰款五角錢，我辯解說自己沒吐痰，而口水是吐在垃圾堆上。他不管垃圾堆如何骯髒發臭，只是遞過罰款單，我沒辦法，給了五角錢。這是我有史以來被第一次罰款，所以至今還忘記不掉。

自從我們調到縣城工作，再去上海，就走皖贛鐵路，先到南京，再轉車，我們來回上海就不經杭州了。當然，坐這幾趟綠皮火車，有一個缺陷，就是慢，調度車輛都是指揮它讓別的車，老是停下不開，最長的要停半個多小時。算算里程和時間，比汽車慢多了，不過它價格便宜。

我一般外出不趕時間時，就坐這幾個車次的火車，掏出書來看看，閉上眼睛休息，也能節省不少車費吧。

九○年代，我去過兩次北京 ，快車、軟座、有冷暖空調，坐著也舒服，各方面的條件是好多了。誰知道，接著有了更好的呢。中國 最早的高鐵京津城際和武廣高鐵分別在二○○八年、二○○九年開通運營，最高時速可達三百五十公里，這是何等得快！

沒幾年，合福高鐵（合肥-福州）經過我縣，設有歙縣北站，那年通車後，本縣城的、甚至是鄉下的人，都紛紛趕到車站去看高鐵。

一個周日，我和妻子商量，決定去體會體會坐高鐵的滋味。有公車直達車站，方便快捷，到黃山市（屯溪）二等座九元錢一張票。車廂寬敞，找到自己的座位，我東看西摸，扶手裡面有一塊板，抽出來打開就成了一張小桌子，能擺書報、零食、茶杯等，邊上有手機 充電插口、有垃圾紙袋……還沒察看好，列車開動，飛快前行，比坐普通火車更平穩，幾乎體會不到晃動。看著窗外，景物像快放紀錄片一樣，飛速掠過。我和妻子感歎著，幾句話的交談沒結束，列車停了，看看手表，只有八分鐘，到站下車。

近兩年去合肥，回頭都是坐高鐵，火車票是在網上買的，手機點開，支付寶付錢，到了火車站售票大廳，用身分證在自動取票機上取票。乘車的人多，分赴各自寬敞的候車室，在一排一排座位上坐著等車，或看書報，或看手機，或交談，沒有大聲叫喚的，秩序井然。開始檢票了，大家在檢票口，將自己的車票往掃票口一塞，閘門自動打開，從容而快速通過，絕對沒有了以前混亂的擁擠現象。

列車快速前進，想看書很安靜沒什麼打擾，想放鬆心情可看看頂上的閉路電視或在手機上打遊戲，趕火車的之前疲勞了，這時可以斜躺著睡覺。再也不怕內急了，車廂過道上當然不會有站著的人群，廁所門前也沒有人排隊，裡面是抽水馬桶呢。

以前坐火車，旅客多如奔赴戰場，若沒座位，幾個小時下來，更像經歷一次繁重勞動，而現在坐高鐵，變成了一種享受。

➤➤➤坐火車的事兒（上）