少奇車站與嘎斯-67（下）

一九六六年初，我剛剛提升為二級工後不久，文化大革命就開始了。一部分人忙著造反，書記廠長受到衝擊，大字報滿天飛，生產管理失序。後來，一部分尚屬逍遙派的工人，到生產科胡亂要點活幹，即無定額，也無限期。

一天，我的兩個師兄弟樹林和國良跑來問我：「要不要接一個有趣的任務？」原來是生產科剛來了一輛嘎斯-67吉普車，要大修。嘎斯-67吉普車是二戰時期的著名的蘇式軍用吉普車，又矮又寬，像一個綠色的趴趴虎。

我一聽，立刻舉手贊同。三個初生牛犢不畏「虎」，生產科長也樂得有我們「促生產」，任務單下給了我們三個。

它的氣缸直徑是一百零一點六毫米（四英吋），漲圈、活塞等許多零件都和吉爾（或解放）通用。發動機大修起來很方便。底盤零件牢固可靠，基本不必更換，很快就大修好了。

這時社會上也處於無政府狀態，交通警察 也見不到了。我們三兄弟索性大大方方地自己開車出了廠門，還是直奔杳無人煙的「少奇車站」 ，在那裡輪流駕駛，每次每人三十分鐘，過足了車癮，熟悉了方向盤和排檔桿。實際上學會了汽車 駕駛，也確保了行車安全。

嘎斯-67吉普車的衝力非凡，每次踩油門踏板，就能感受到後背被人猛地推了一把。這是後來幾十年在英美開跑車都難得體會到的感覺。應該是和嘎斯-67車體短小低矮，發動機缸徑（四吋）大，扭力充足分不開的吧。

當汽車修理鉗工，還讓我注意到一個奇怪現象：蘇系汽車和德系汽車使用的標準完全不同。

德系車缸徑、軸徑完全使用公制，包括螺絲釘緊固件。而蘇系車則完全使用英（美）制標準，氣缸、活塞、漲圈直徑，曲軸、凸輪軸徑，甚至齒輪模數都是英制。

看來，當時蘇美兩個超級大國的汽車工業似一母所生，所有工作母機都是英美設計。我想：「美蘇之間至少也應該有一個很長的蜜月期吧？」

後來留意歷史：原來一九二九年美國 經濟危機，工業生產過剩，適逢前蘇聯工業化，大量購買美國工業裝備、機床和工作母機，雙方兩利。

二戰開始數年後，日本偷襲珍珠港，美蘇站在一個戰壕裡了。美國又依租借法案給前蘇聯運去大量汽車廠、坦克廠、飛機廠的成套設備。

此舉保證了第二戰場的順利開闢，最後打敗德國法西斯。如此看來美蘇兩個超級大國有相同的工業標準就不奇怪了。

嘎斯-67吉普車就是近二十年的美蘇蜜月期的寵兒。有幸親手接觸大修它，了解它身上的歷史印記；借用它，在鮮為人知的「少奇車站」裡，實際學會了汽車駕駛技術，是我的緣分。

半個世紀之後，我又移民美國。躬逢中美的蜜月期，我在矽谷的電腦、半導體晶片和光纖通訊企業中發揮餘熱，領略風光，再續前緣，是我的福分。

蘇美蜜月結束四十年後，蘇聯解體，令人唏噓。目前中美關係前景堪憂，難保不重蹈覆轍！

僅以此文紀念曾經存在過的「少奇車站」和嘎斯-67吉普車。

➤➤➤少奇車站與嘎斯-67（上）