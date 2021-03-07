我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2895萬 5730萬人打第1劑疫苗

4月12日起 金山聯合校區部分學校重啟

《老照片說故事》大師的鼓勵

文、圖／吳玲瑤
散文大師王鼎鈞寫給好友張紹載、陳敏華夫婦的信。
散文大師王鼎鈞寫給好友張紹載、陳敏華夫婦的信。

這封信已經被保存二十五年了，是散文大師王鼎鈞寫給好友張紹載、陳敏華夫婦的信。陳敏華是著名詩人，中英文詩都寫，主持台視文藝節目多年，先生是畫家及建築師，是鼎公交往多年的好友。

這封信之所以在我手邊，是敏華姐讓我保存，因為信上提及我。

被譽為當代散文大師的王鼎鈞先生，有著謙謙君子風度，一直關心海內外新一代的文學創作。他信上寫著：「吳玲瑤女士散文，弟深敬重，幽默中猶見大方，似亦不可多得，蓋近世之幽默，多小家子氣，雖某某大師亦不能盡免，從通訊中始知她是金門島上人，人傑地亦靈矣。」

讀到這封信非常感動，大師的話是很大的鼓勵，讓我自我鞭策，下筆更謹慎。自從世界日報一九七六年創刊以來，我就開始寫，競競業業寫了四十五年，兩岸三地出版了五十幾本書，都以幽默為基調，很受讀者歡迎。

一位世界日報記者曾問我，何以後來又成了到處受歡迎的「幽默演講家」，我回答：「不知道為什麼我一開口人家就笑，剛開始的時候，總以為我一定有韭菜夾在牙縫裡，自己不知道，口紅抹出了邊，頭髮亂了，衣服鈕扣扣錯洞，因為生活上的脫線我常有，後來才弄清楚是我講的事情好笑。」

由世界日報在紐約喜來登酒店為我主辦的一場演講，當時很想邀文壇極受到敬重的「鼎公」來捧場，但因為他年紀大，身體常常不適，那天天氣特別熱，不敢開口邀先生來參加。

但是演講一開始，赫然發現竟然他在座，心中滿是謝忱與激動，感念這位仁慈的前輩提攜後進的愛心。

演講完後鼎公交給我一張餐巾紙，上面畫了許許多多的「正」字，我不明白是什麼，他解釋說，根據他的統計，我一個人演講兩小時，和觀眾很有互動，全場大笑六十五次，會心微笑十二次，其他聽眾個別爆出的笑聲八十三次。

鼎公給了我很高的評價，這張喜來登的餐巾紙也是另一項可貴的紀念品。

世界日報 紐約

上一則

讀書方法

下一則

半熟

延伸閱讀

世界日報邀專家解析新政府新稅法

世界日報邀專家解析新政府新稅法
就是要包色包款！SWATCH聯手MOMA 把名畫搬到手表上

就是要包色包款！SWATCH聯手MOMA 把名畫搬到手表上
光繪大師讓山海經神獸走進都市 外國人讚：中國式浪漫

光繪大師讓山海經神獸走進都市 外國人讚：中國式浪漫
茅台總工程師、首席白酒品酒師王莉 入圍院士候選人

茅台總工程師、首席白酒品酒師王莉 入圍院士候選人

熱門新聞

義大利的飲食文化

2021-03-03 02:09

小鎮情懷

2021-03-01 02:00
知名美國童書作家蘇斯博士(Dr. Seuss)公司今天決定，不再發行他的其中6本著作，原因是這些書中含有歧視性內容。(美聯社)

快看世界／童書巨擘蘇斯博士 叢書涉歧視不再發行

2021-03-02 11:57
前英相邱吉爾在二戰贈予前美國總統羅斯福，但最終落入女星安潔莉娜裘莉手中的一幅畫作，以近830萬英鎊落槌。（美聯社）

小布送的邱吉爾戰時畫作 裘莉拍賣830萬英鎊成交

2021-03-02 01:45

她瘋了嗎？

2021-02-27 02:02
圖/孟悟

快樂就好

2021-03-01 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟
巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷

巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷
維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水

維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水
2021美國房市 這12區最熱門

2021美國房市 這12區最熱門
參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步

參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步