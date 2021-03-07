《老照片說故事》大師的鼓勵

散文大師王鼎鈞寫給好友張紹載、陳敏華夫婦的信。

這封信已經被保存二十五年了，是散文大師王鼎鈞寫給好友張紹載、陳敏華夫婦的信。陳敏華是著名詩人，中英文詩都寫，主持台視文藝節目多年，先生是畫家及建築師，是鼎公交往多年的好友。

這封信之所以在我手邊，是敏華姐讓我保存，因為信上提及我。

被譽為當代散文大師的王鼎鈞先生，有著謙謙君子風度，一直關心海內外新一代的文學創作。他信上寫著：「吳玲瑤女士散文，弟深敬重，幽默中猶見大方，似亦不可多得，蓋近世之幽默，多小家子氣，雖某某大師亦不能盡免，從通訊中始知她是金門島上人，人傑地亦靈矣。」

讀到這封信非常感動，大師的話是很大的鼓勵，讓我自我鞭策，下筆更謹慎。自從世界日報 一九七六年創刊以來，我就開始寫，競競業業寫了四十五年，兩岸三地出版了五十幾本書，都以幽默為基調，很受讀者歡迎。

一位世界日報記者曾問我，何以後來又成了到處受歡迎的「幽默演講家」，我回答：「不知道為什麼我一開口人家就笑，剛開始的時候，總以為我一定有韭菜夾在牙縫裡，自己不知道，口紅抹出了邊，頭髮亂了，衣服鈕扣扣錯洞，因為生活上的脫線我常有，後來才弄清楚是我講的事情好笑。」

由世界日報在紐約 喜來登酒店為我主辦的一場演講，當時很想邀文壇極受到敬重的「鼎公」來捧場，但因為他年紀大，身體常常不適，那天天氣特別熱，不敢開口邀先生來參加。

但是演講一開始，赫然發現竟然他在座，心中滿是謝忱與激動，感念這位仁慈的前輩提攜後進的愛心。

演講完後鼎公交給我一張餐巾紙，上面畫了許許多多的「正」字，我不明白是什麼，他解釋說，根據他的統計，我一個人演講兩小時，和觀眾很有互動，全場大笑六十五次，會心微笑十二次，其他聽眾個別爆出的笑聲八十三次。

鼎公給了我很高的評價，這張喜來登的餐巾紙也是另一項可貴的紀念品。