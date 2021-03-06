一九六五年初，做為汽車 修理鉗工學徒的我已經出師了。定為一級機修鉗工，雖然月工資已經是三十七元，但是還不能自己接活。車間主任對我說：「你先和小王師傅一起幹吧！」

小王師傅是我的大師兄，也是陳師傅的大弟子，已出師三年。他為人和善，寡言少語，但心中有數。和他在一起，我們兩人合作默契，有他的指導和信任，我可以上手的工作越來越多。

汽車大修時，要把發動機和底盤全部拆解成單一零件，清洗乾淨，仔細檢查，汰舊換新，焊補銑車等，再組裝成車，經過調整磨合，路試剎車……，才算完工。

吉爾、解放、嘎斯、躍進等牌號的蘇系卡車一輛接一輛的經我們雙手大修完成。偶爾也有各醫院的英美進口小汽車如：別克、奧斯莫比爾、奧斯丁等送來中修或小修，我們的確有了不少成就感。除了不能自己出廠上路試車之外，真沒什麼可遺憾的了。

修理工能獲准考駕駛證是很難得的，至少也是要論資排輩的。無論何時，修好的汽車都得經過好幾次路試，最後經生產科的老師試車合格才能交活。

修好的汽車能出廠試車畢竟是件美事。加足汽油，拉上熟識的司機師傅，出廠門往西直奔紅旗路。先停在天津大學後門旁，那時饑荒已經過去，常有賣五香花生米的小販守候在那裡，花兩角錢，可以買到一小包，大約五十粒。至少可以先磨磨牙、解解饞。

一次試車，繞到水上公園後門南，在後來的天津幹部療養院 位置上，看到一個鮮為人知的火車站。一條鐵路支線通到這裡，有一個小小的站台，長不過兩節車廂。開敞的大門以內，還有一條環型的柏油路和停車場。

陳師傅下車點了根菸，笑著說：「這裡就是『少奇車站』，只有中央領導來天津時，專列會停這裡。」又說：「平時沒人，沒崗。你們可以自己在裡面轉圈圈，很安全，我也可以歇一會！」說完就蹲在小站台上，邊抽菸，邊看著我們。

我和小王師傅高興地先後坐上駕駛座，手握方向盤慢慢地開動起來，沿著環形路轉圈圈。我們終於可以開動自己修好的汽車了。

➤➤➤少奇車站與嘎斯-67（上）