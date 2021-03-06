我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

少奇車站與嘎斯-67（上）

吳西

一九六五年初，做為汽車修理鉗工學徒的我已經出師了。定為一級機修鉗工，雖然月工資已經是三十七元，但是還不能自己接活。車間主任對我說：「你先和小王師傅一起幹吧！」

小王師傅是我的大師兄，也是陳師傅的大弟子，已出師三年。他為人和善，寡言少語，但心中有數。和他在一起，我們兩人合作默契，有他的指導和信任，我可以上手的工作越來越多。

汽車大修時，要把發動機和底盤全部拆解成單一零件，清洗乾淨，仔細檢查，汰舊換新，焊補銑車等，再組裝成車，經過調整磨合，路試剎車……，才算完工。

吉爾、解放、嘎斯、躍進等牌號的蘇系卡車一輛接一輛的經我們雙手大修完成。偶爾也有各醫院的英美進口小汽車如：別克、奧斯莫比爾、奧斯丁等送來中修或小修，我們的確有了不少成就感。除了不能自己出廠上路試車之外，真沒什麼可遺憾的了。

修理工能獲准考駕駛證是很難得的，至少也是要論資排輩的。無論何時，修好的汽車都得經過好幾次路試，最後經生產科的老師試車合格才能交活。

修好的汽車能出廠試車畢竟是件美事。加足汽油，拉上熟識的司機師傅，出廠門往西直奔紅旗路。先停在天津大學後門旁，那時饑荒已經過去，常有賣五香花生米的小販守候在那裡，花兩角錢，可以買到一小包，大約五十粒。至少可以先磨磨牙、解解饞。

一次試車，繞到水上公園後門南，在後來的天津幹部療養院位置上，看到一個鮮為人知的火車站。一條鐵路支線通到這裡，有一個小小的站台，長不過兩節車廂。開敞的大門以內，還有一條環型的柏油路和停車場。

陳師傅下車點了根菸，笑著說：「這裡就是『少奇車站』，只有中央領導來天津時，專列會停這裡。」又說：「平時沒人，沒崗。你們可以自己在裡面轉圈圈，很安全，我也可以歇一會！」說完就蹲在小站台上，邊抽菸，邊看著我們。

我和小王師傅高興地先後坐上駕駛座，手握方向盤慢慢地開動起來，沿著環形路轉圈圈。我們終於可以開動自己修好的汽車了。

➤➤➤少奇車站與嘎斯-67（上）

汽車 療養院

上一則

如果我會飛

下一則

陰影

延伸閱讀

中國首款腺病毒載體疫苗 「克威莎」年產5億劑效力68%

中國首款腺病毒載體疫苗 「克威莎」年產5億劑效力68%
「別人1年比你媽50年掙的多」天津教師揶揄學生被停職

「別人1年比你媽50年掙的多」天津教師揶揄學生被停職
疫情下傳統不會停 紐約30餘社團線上元宵獻藝

疫情下傳統不會停 紐約30餘社團線上元宵獻藝
羞辱學生「你媽掙多少錢？」天津教師被撤資格

羞辱學生「你媽掙多少錢？」天津教師被撤資格

熱門新聞

義大利的飲食文化

2021-03-03 02:09

小鎮情懷

2021-03-01 02:00
知名美國童書作家蘇斯博士(Dr. Seuss)公司今天決定，不再發行他的其中6本著作，原因是這些書中含有歧視性內容。(美聯社)

快看世界／童書巨擘蘇斯博士 叢書涉歧視不再發行

2021-03-02 11:57

她瘋了嗎？

2021-02-27 02:02
煉乳麵包（condensed milk bread）。（朱晨．圖片提供）

鑽研烘焙樂無窮

2021-02-26 02:02
前英相邱吉爾在二戰贈予前美國總統羅斯福，但最終落入女星安潔莉娜裘莉手中的一幅畫作，以近830萬英鎊落槌。（美聯社）

小布送的邱吉爾戰時畫作 裘莉拍賣830萬英鎊成交

2021-03-02 01:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多

雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折