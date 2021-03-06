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坐火車的事兒（上）

吳憲鴻

許多的人都坐過火車，遇到的事情各有不同。我沒遇上過奇異的事情，但對於坐火車的慢與快、擁擠與寬敞，體會頗深。

一九五九年下半年，在母親和大姑的帶領下，我們去上海爺爺家。先到杭徽公路的汽車站，坐每天一班的客車到杭州，再乘火車到上海。回到家鄉學校，幼兒班的老師要我跟同學們講講坐火車的印象。我那時才六虛歲，不知如何回答，想想，說了穩和快。

老師要我講具體些，我想想說，火車不像汽車那樣顛簸，桌子上的茶杯，水滿了也不會溢出來；我們透過玻璃窗望著外面，房子樹木一股勁地往後退，看不清楚的，聽見汽笛響，知道對面來了火車，呼——一眨眼功夫，那火車就看不見了。

接下來的六、七○年代，我進小學、中學，回鄉勞動，沒出過遠門一次。第二次坐火車，是二十年之後。一九八○年一月，我和妻子去上海，她父親在上海工作，我們去買結婚用的物品。也是到杭州乘坐火車的，比起幼兒時坐火車的那一次，人是密密麻麻，檢票、去月台都是被人群推著走，若不快一點，就有被踩的危險。驗票上車拚命擠，爬上窄窄的鐵梯子，才到車廂連接處，就無法擠進去了；人靠人站著，下面都不好放東西，或踩著了包，或半坐在箱子上，隨便人家罵，也挪動不了半步。

車子開後，略微鬆動點，能站直了身子。可幾個小時站著也吃不消啊，到一個月台停下時，有人下車，我連忙攔出一點空隙，讓準妻子從旅行包裡拿出一個餅乾筒，隨即趕快放下，這樣就能輪流在餅乾筒上坐一會兒。不過，這是廁所邊，我們一直忍受騷臭的味道。還有一件難事：就在廁所外，想進去解手也困難，門外原來就靠著人，還有源源不斷來排隊的。尿急太甚，不能忍了，我便一點一點地從人縫裡鑽，擠去排隊好長時間，才能進廁所。這也是人生第一次，感到無比輕鬆排出了小便。

準妻子因空氣汙濁，擁擠晃動，還沒到上海，人就暈得很，強忍住才沒吐出來。這次坐火車，給我們個教訓，這是快過年了，人才這麼多；以後要到上海去玩，去買吃的食品、買穿的衣服，那就夏天吧。

可後來夏天去的兩次也很擁擠，因為這時人們能流動了，也開始有外出打工的，更有肩挑手提各種大包的「倒爺」；從杭州上車，數百人擠在各個車門外，從車窗遞東西司空見慣，舉起小孩遞進窗戶也是常見，甚至有大人從車窗爬進去的。不是起點站，哪有坐票？能有一個地方靠著站，就算幸運。

有一次，站著實在吃不消了，身子老是往下滑，最後挺不住乾脆坐在人家的腳下，任憑人家怎麼囉嗦，我也不想爬起來。返回時，上海是起點站，有座位的，可搶放東西算是難事，貨架上滿了，座位下也有，得跟人家說好話，脫了鞋子站在座位上，移移人家的東西，再把自己的行李放上去；如果實在塞不進去了，只能放在自己的腳下，雙腿擱起來，坐著很不舒服的。等到車子開動，才鬆一口氣，擦擦滿臉的汗水。

有一次到了杭州站，不知為何停車放人時離月台太遠，旅客們下車沿著鐵道走。妻子牽著五歲的兒子，有時也要抱著走。而我是挑東西，那回我們買的多，特別是有一個大電風扇（鐵製的，不像現在多是塑膠的比較輕），一個落地枱燈（鋼管連著鑄鐵的底盤），這兩樣不下四十斤，加上其他用的吃的，總共七八十斤重。按說農村出身的我，挑這些不算多，可鐵道延伸，一眼望不到頭似的，幾百個人呼呼呼地往前走，我又不能放下擔子歇歇，只得咬牙駝背低頭走。

➤➤➤坐火車的事兒（下）

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