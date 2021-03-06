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《老照片說故事》二訪巴黎聖母院

文、圖／張純瑛
二○一九年火災後殘留的巴黎聖母院側面。
二○一九年火災後殘留的巴黎聖母院側面。

早前「上下古今」版刊登拙作「一九七六年紐約登樓」中，提到當年我在日後被恐怖分子駕機撞毀的世貿雙子塔南樓留影。另有一座名氣響徹國際的建築，當年我造訪時，也無法想像它後來在眾目睽睽下，淪為煉火地獄的恐怖景象。

一九八○年夏天，先生和我完成學業，獲得安穩職業，決定到嚮往已久的歐洲遊覽，第一站就是以浪漫著稱的花都巴黎。而聖母院，是巴黎不可錯過的地標之一。

巴黎聖母院興建於一一六三年，一三四五年完工，有高聳的尖塔、拱門、挑高的肋骨狀穹頂和彩色玻璃窗，雄渾與精緻兼具，是典型的哥德式大教堂。

我第一次進入聞名已久的哥德式大教堂，對其穹頂之高崇、殿堂之深邃、廊柱之巨偉、雕像之細膩、玻璃窗之彩豔，無不嘆為觀止，像初進大觀園的劉姥姥般瞠目遊移。令我印象最深刻的，當屬點燃在一排排木架上的小蠟燭，是信徒們祈願的方式，這點和佛教寺院非常相似，雖然巴黎聖母院是一座天主教教堂。

後來去過歐洲多次，參觀過的教堂多到數不清，規模比其更宏大、年代較其更久遠的比比皆是；再回想巴黎聖母院，似乎記不得它有什麼獨一無二的特色。其實，巴黎聖母院最殊異之處，在於和法國大文豪雨果（Victor Hugo）的一段淵源。

幼時即看過由雨果小說「巴黎聖母院」改編的中文節譯本與電影「鐘樓怪人」。二○一三年我應台灣三民書局之邀，為青少年撰寫雨果傳記「悲慘世界浪漫心」，讀了多本雨果英文傳記，才瞭解他對巴黎聖母院的再生之德。原來十六世紀以降，巴黎聖母院隨著哥德式建築式微，而門前冷落車馬稀。法國大革命期間，聖母院遭到局部破壞。之後政局動盪，社會無心也無力維修這座古老精緻的教堂。雨果從小關心古物古蹟的保存，對聖母院的破落深感痛心，於是苦苦構思出一個發生在巴黎聖母院的離奇故事，寫成小説「巴黎聖母院」。

故事迂迴曲折，美麗的吉普賽女郎和醜陋到只能躲在巴黎聖母院內的駝子之間，真純友情尤其令人動容。小說紅遍國內外，引起巴黎人對聖母院的重視，成立歷史古蹟保存委員會，挽救了巴黎聖母院的廢棄命運，也令它從此名震天下。

二○一九年四月十六日，我們在印度旅途中，從電視上看到巴黎聖母院遭受祝融之災，驚駭悲傷不亞於世貿雙塔遇襲引發的感受。一個半月後，我們按照既定旅遊行程到了巴黎，無論是塞納河上坐遊輪經過，還是專程前往憑弔，看到浩劫之後存留的聖母院，主體的屋頂已然傾頹，冰冷醜陋的鷹架盤據其上，底部的石牆殘缺兀立，不免油生世事無常之嘆。

回家後，重新翻出一九八○年夏日初訪巴黎聖母院，在其正面拍下的照片，三十九年後只有那兩座雙子塔仍然屹立，這也算一齣雙子塔的悲劇吧。

一九八○年夏攝於巴黎聖母院正面。
一九八○年夏攝於巴黎聖母院正面。

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