《老照片說故事》竹中音樂憶往

作者在竹中時參加班際合唱比賽。

四十餘年前，我人生中的第一場聯考，幸運地考入台灣 新竹中學，是當時桃竹苗地區聯招的第一志願。新竹中學，簡稱竹中，校風自由開放，重視全能均衡的人本教育 ，德、智、體、群、美，五育並重。其中，美育的陶冶表現在三門課上：音樂課、美術課、工藝課。

竹中有不少特立獨行的傳統，注重音樂是其中之一。六〇年代，新竹中學合唱團於台灣省教育廳舉辦的全省音樂合唱比賽中，曾連續九年奪冠，共拿下十次冠軍，有十冠王之稱。如此輝煌的傳統，是有代價的——竹中的音樂課。

竹中的音樂課，一周雖然只有一小時，老師吳聲吉的要求可不馬虎，基本上，要有五到，即眼到、耳到、口到、手到、心到。眼到：要會看譜，認得音符、譜號，認得大豆芽、小豆芽；耳到：要會聽音辨調，要能聽出鋼琴的C大調 、A小調，要會辨識升記號、降記號；口到：要會唱，還要會合唱；手到：要會以手打拍子；心到：上課時如果心不在焉或神情恍惚，吳老師有一雙銳利的鷹眼，會立刻將你叫起。

那音樂課呀，令不少同學膽顫心驚，在上廁所時，也都在看樂譜、練習打拍。

上音樂課的壓力太大，有同學吐露心聲：「聯考又不考音樂，相逼何太急？」或吐苦水：「我又不報考音樂系。」有僑生說：「每次音樂課幾乎都要尿濕褲子。」有同學已抱著必當的準備：「幸好當掉一科還不會留級。」那時的竹中，兩科紅字，就得留級，每個班級的留級生都接近十名，留級生在竹中校內隨眼可見。

班際合唱比賽是下學期的大事之一。所以，下學期的音樂課幾乎都在練習合唱，以備期末的比賽。

下學期放學後，不少班級的學生主動留校練習合唱，分散在校園中的各個角落，不時聽到「花非花」、「滿江紅」、「獵人合唱」、「大江東去」、客家歌謠等此起彼落的歌聲，在竹嶺下的微風中蕩漾、洋溢。課業壓力，隨著滿園的合聲，獲得了紓解與昇華。

班際合唱比賽的地點是在新竹市中心的市府大禮堂，可見學校對此事之重視。比賽當天，望眼看去，台上與台下，竹中的卡其制服占滿整個會場，真是壯觀的景象。各班的合唱聲響，或婉轉，或高昂，或柔和，或氣壯，或激揚，或雄渾，令人享受數大之美，浸淫在樂音合聲之美。比賽結果，二十個班級中，本班（一年實班）竟然得了冠軍，令全班歡呼。

竹中畢業四十年，至今我仍愛唱歌。在看譜、聽音、音感等方面，也在一般人之上，偶爾還會聽聽古典音樂，這肯定是竹中音樂教育之功。走筆至此，懷念起高中的老同學們，以及兩位音樂老師：陳培通老師、吳聲吉老師。