那章村一二○天（下）

儘管文化大革命在全國鬧得轟轟烈烈，但在那章村仍是一片平靜。人們日出而作，日落而息，看不到批鬥會，也看不到紅衛兵抄家。阿姨家裡的神台照樣擺著，古老的雕花家具保存完好。鄉下人嫁女娶媳婦照樣大擺宴席，村裡的女孩子們穿得漂漂亮亮，不像廣州人穿得死氣沉沉，鄉下人還笑我穿得寒酸。

可不是嗎？離開廣州時我只帶了幾件舊衣服。我記得鄰居月姊出嫁那天，身穿大紅花衣裳、天藍色褲子、白球鞋，頭扎紅頭繩；新郎騎著單車，風光地把她接回婆家。然後月姊的家人抬著一大籮筐嫁女餅分派到每家每戶。我還記得有一家人娶媳婦，在村口擺了十幾桌宴席，阿姨的丈夫曹伯也被請去喝酒吃餚，當晚我和弟弟還去看鬧新娘呢。

阿姨的小叔一家早年離開台山去南洋謀生，他們鄉下的那間屋子因地勢高，門口正對南面，夏天特別涼快。村裡的人晚飯後都喜歡坐在他們家門前的階梯上乘涼、聊天，聽長輩講故事。有時我和弟弟也來湊熱鬧。

一次有人問起我和弟弟來：「廣州女、廣州仔，你說是廣州好玩？還是那章村好玩？」我說：「當然是那章村好」。他又問：「那章村有什麼好玩？」我說：「晚上點油燈」。當時村裡還沒有電燈，晚上家家戶戶點起煤油燈，我最喜歡圍著餐桌上的油燈吃飯。正如現在人說：點起油燈，點燃浪漫。當時我不知道什麼是浪漫，但覺得點起油燈頗有幾分神秘。我的回答引起大家的一片笑聲，大概他們在想，廣州點電燈不是比點煤油燈更好嗎？他又問：「還有呢？」我說：「打井水」。那時我和弟弟都喜歡跟著阿姨到井邊打水，覺得很好玩，成了我們在鄉下的一種新奇玩意。我的回答又引起一片笑聲。他們真不明白，在廣州用自來水不是比用井水更方便嗎？

在鄉下我結識不少朋友，其中阿香是最要好的朋友。記憶中，阿香有對明亮的眼睛，梳著兩條長辮子，戴著一條繡有花邊的圍裙，笑起來很甜。聽阿姨說，她父母都在美國舊金山 ，只有她和「阿人」住在鄉下（台山話稱奶奶為阿人）；她們的屋子很大，我經常和其他小伙伴們到她家玩躲貓貓。阿香雖然比我小一歲，但是幹起活來乾脆俐落。

媚姊和玲姊是一對姊妹花，她們和阿人住，父母在香港 。她們有著一雙巧手，一有空就坐在門口繡花，繡出來的花鳥栩栩如生，手工精細。有時我也坐在旁邊學著繡，但總繡不好。她們還會做一種小掃把，用糯米稈芯扎起來，把手的一邊用彩色細繩編織成各種美麗圖案。鄉下人們用這種小掃把來掃灶頭、桌椅和床。在美國，我曾看過一些家庭用這種掃把作為工藝品，掛在牆壁上。

我也跟著曹伯到山邊種木薯、豬仔薯、芝麻；或挑著稻穀或花生到對面的東山村碾米、搾花生油，也嘗到剛搾過油的新鮮花生餅。

時間過得真快，轉眼又快到中秋節。家家戶戶忙著椿米，蒸缽仔糕、糍餅，煮餚。一陣陣垂涎的香味從各家廚房飄出來。那時鄉下大部分人家都有一台腳踏椿米機，利用槓桿原理把大米椿成米粉。阿姨椿米時，會放幾片芝麻葉，讓米粉著色。然後在椿好的米粉上加水加糖，調成米漿，倒入杯子口徑大的小碗裡（台山話稱缽仔）。十幾個裝有米漿的缽仔排放在大鍋的蒸架上，蒸出來的缽仔糕，清甜嫩滑。

在過節期間，鄉下人都煮餚，他們一般用大豬腿切成塊，加上腐竹、蓮藕、香菇、花生、栗子、粉絲、南乳、醬油、糖和其它調味品，放在大鍋裡燜煮，煮出來的佳餚，鮮美多汁，油而不膩，芳香四溢。鄰居們會互贈自家的菜餚。阿姨通常把吃不完的食物和菜餚放在有蓋的竹籃裡，吊在通風地方，以防蟑螂和螞蟻光顧。

過完節後，天氣漸漸變涼，廣州的武鬥也平息了，學校快要復課了，父母來信要我們回廣州準備上課。我們帶上台山的土特產，告別了鄉親好朋，踏上了回家的路。

多年後，阿姨告訴我，村裡已有了電燈、自來水。阿香已移民來美，阿媚、阿玲定居香港。當年點油燈、打井水，已成了美好回憶，鄉下好友們已成家立業，各在一方。來美後，有時去唐人街，偶爾聽到熟悉的鄉音，又想起台山那章村的點點滴滴。

➤➤➤那章村一二○天（上）