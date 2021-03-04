「鈴~！鈴~！鈴~！」撐到晚上十一時多，每個人都累了，都頭腦昏沉，清脆的電話鈴聲忽然響起！

「開封台，我是河南開封台！電話要接哪裡？」沙沙沙…雜音很大，只勉強能聽到。

「是，我在美國加州 ，要接龍海新村！」說了兩、三次，對方終於聽清了。

「龍海新村是嗎？要哪一位接聽？」還是沙沙沙的雜音，聽得費力。

「龍海新村，請張家貞接電話。」

「龍海新村，張家貞接電話，知道啦！那不遠，你先掛上電話。我們派人去找到她，找到人來了，再打回給你。」電話掛了，看看牆上的掛鐘，已快晚上十二時，大家都等得累了，回房睡了。為等這通電話，老媽和我躺在客廳沙發，昏昏沉沉地進入夢鄉。

中共建國初期，三反、五反、三面紅旗、大躍進、人民公，政治運動一個接一個。那是「紅旗揮向哪裡，群眾就奔向哪裡」的年代。抗美援朝，老毛與美國為首的聯合國軍，在朝鮮半島打了一場歷時三年多，死傷無數的血腥戰爭。

多少年，中美雙方沒有來往。直到美國為聯中抗俄，雙方開始溝通，終至正式建交。世界的亂局中，受苦的是無辜百姓，無從選擇，只能在大時代裡隨波逐流。所幸分隔兩地的家人，各自歷經無數生死劫難，終於盼到能通話的這一天。

凌晨五時多，萬籟無聲，寂靜中「鈴~！鈴~！鈴~！」客廳電話鈴聲忽然又響起。

一夜忽夢忽醒，朦朦朧朧中我拿起電話。「開封龍海新村，我是張家貞，請我姊怡貞說話！」開封電信局打回的電話，一下子，睡夢全醒，趕緊把話機遞給老媽。

「唏~！唏~！嗚~！嗚~~！」電話兩端悲喜交集的哭泣。我這一生，從沒見過老媽這樣傷情，沒聽過她這樣悲泣。眼淚含在眼眶裡，我也紅了雙眼。

「媽，別哭啦，快說吧！這是國際長途電話哪。」雙方唏噓了幾分鐘後，我插嘴。

「家貞，妳還好嗎？身體還好嗎？」說話還是夾著抽泣。

「姊！大致還好，只是老啦，這裡疼，那裡痠的，不礙事。妳快回來，回來老家看看！」

「回老家！我也想哪，我也想回老家哪！」

「快！快回來吧！盼著妳吶！」她們結束通話時，天色已破曉。老媽等這通電話等了十多個小時，神經緊繃加上通話的激動，精疲力盡，回房休息。

我心情起伏，沒法再入睡，往事迅速從我腦海中閃過。到台灣 時，我還沒上小學。後來讀小學、初中、高中、大學。老爸常說「你們這一代真幸福，能平平安安讀書。」一九八二年我負笈美國，畢業、就業、成家、定居，把父母接來。爸媽當年離開大陸時才三十幾歲，如今年過古稀。老媽作夢也沒有想到，有生之年，還能從美國和大陸唯一的親人、妹妹通上電話。這通電話，像是傳奇，卻又那麼真實。

老媽和她妹妹後來又通了幾次電話。老媽打聽在大陸弟弟的消息，知道他高中還沒畢業，響應毛主席插隊落戶幹革命，落戶烏魯木齊，至今全無音信；哥哥大學畢業後分發到西藏拉薩郵局，沒再回故鄉。一個家庭四分五裂，各奔西東，那個年代，「黑五類」的後代，能活著都不容易。

歷史翻過一頁又一頁，小孩長大了，大人變老了，老人一個個走了。我來美時，正是父母到台灣的年紀，如今他們已先後離去，輪到我年過古稀，獨在異鄉為異客，偶爾會回想起那一年，那一通相隔四十年的電話。凌晨，電話鈴聲突然響起時的興奮，通話時她們的悲泣，歷歷在目，如在眼前。

➤➤➤一通電話相隔四○年（下）