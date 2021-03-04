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《老照片說故事》臨行密密縫

文、圖／平心
作者母親織的毛背心。
作者母親織的毛背心。

母親出嫁前，外婆託親戚從南洋帶回當時稀有的羊毛線，做為母親的嫁妝。未料母親婚後不久，父親奉命隨政府播遷到台灣，外婆的不捨可想而知，於是親手為即將遠行的母親密密地織著毛衣，好讓母親隨身攜帶到台。

從此以後兩岸音訊斷絕，連外公外婆在家鄉過世的消息，都是多年後輾轉從國外得知的。那是母親一輩子的遺憾。

外婆手織的一紅一棕色兩件毛衣，成為父母親初到台灣，在艱苦生活中的溫暖及慰籍。直到袖口開始磨損了，母親便將它們拆解後，重新再織成兩件小孩的套頭毛衣，我們兄妹小時都曾經輪流穿過。

出國後，我早已忘了那兩件毛衣，等我有了兒女後，母親來美與我們同住數月，她居然從行李箱底取出幾球紅色及褐色毛線。我覺得似曾相識，原來它們是母親再度拆解了我們小時候穿過的那兩件毛衣，將它們挽成毛線球，她準備在美期間為兩外孫織成小毛背心。

母親生前萬萬沒想到，這兩件毛背心，穿越了時空，如今依然安在，居然傳到她的曾孫輩了。在母親過世後不久，我將褐色背心寄給大哥，他如獲至寶，欣然地給他的孫子穿上。這件紅背心也穿在我的小孫身上。母親若有知，想必極為欣慰。

我深深體會到這些遠度重洋的毛線，八十年來牽繫著的豈僅止於毛衣，它承載著母親對外婆那無盡的思念，又傳承跨越了家中五代延綿不絕的愛。

下個月是母親百歲冥誕，面對著這件紅背心，睹物思情，我彷彿又看見當年母親在返台前，戴著老花眼鏡，那麽專注又安詳的一針又一針的織著；我知道她正沉醉於外婆在她臨行前，密密縫的母愛三春暉中！

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