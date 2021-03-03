一九六七年，中國 大陸正處於文革時期，廣州市內所有學校都停課，兩派爭吵上升到武鬥，學校混亂。當時我十二歲，弟弟九歲，出於安全考慮，父母委託長好姨帶我們姊弟倆回台山。就這樣，我們在鄉下度過了一百二十天。如今對當年鄉下生活的點滴，仍記憶猶深。

阿姨的家鄉在台山那章村，聽阿姨說，這條村大部分人家是僑眷，有僑匯，生活過得不錯。在我印象中，那章村是一個美麗的村莊，鄰近大海，背靠青山，一棟棟青磚瓦屋緊緊挨著，房屋之間有條過道。村邊有一口大水井供全村人飲用，水井旁有一條清澈見底的小溪河，村裡的婦女們常在那裡洗衣服，小孩在那裡戲水。村的後面有一個風景如畫的翡翠山湖，我很喜歡這個地方。

那章村離廣海鎮很近，阿姨時常帶我們去鎮上趕集。由於當時交通不大方便，從台城到廣海的客車班次很少，我們大多是坐載客單車。在我印象中，那種載客單車的座位很特別，車夫在單車後面橫放一條寬扁木，扁木的兩端可以坐人，一邊坐一位，一輛車可以載兩位乘客。車夫待我們坐好後，往前一跑，腿向前一跨，蹬上單車快速往前奔。

廣海鎮是一個海邊小鎮。我還記得在廣海鎮第一次看到大海，那無邊無際的大海，遠處漂浮著星星點點的白帆，輕柔的海風夾帶著淡淡的魚腥味迎面吹來。海岸的一邊，漁家人曬著鹹魚和海鹽；另外一邊，漁姑們在曬網和織網。海浪拍打著岸邊，濺起一朵朵浪花，看著這美麗的景色，心情激動，忍不住用手掏點海水放進口裡，嘗到是一種又鹹又澀的滋味。

阿姨還帶我們去海邊的「海永無波」公園玩，給我們講述了海永無波的故事。趕集日的廣海鎮非常熱鬧，海鮮市場擺滿了各種海鮮和乾貨，琳瑯滿目，每次我們都是滿載而歸。

給我印象最深的，還是在那章村買海鮮的情景。那時漁民們出海歸來，會在下午把剛從海裡打撈起來的海鮮運來村裡賣。

每當他們出現在村口時，大家就會奔走相告，大聲喊：「新鮮來了！新鮮來了！」頓時全村沸騰起來，我也跟著鄉下人一起，拎著籃子朝村口衝去。很快，大家排成了一條長隊，挑選自己愛吃的鮮魚。每次阿姨把買回來的膏蟹，撥開蟹的內殼，清洗一下，然後放上薑絲，澆上蛋液清蒸，那種美味讓我久久不能忘懷。

在台山的日子裡，我還嘗到具有台山風味的鹹蝦醬蒸豬肉和豆豉蒸秋魚，每天還有新鮮大米吃。有時我很自然就聯想到在廣州，為了能夠買到一點點的豬肉和魚，半夜三更跟著阿姨去市場排隊，然後在開買時，又像打仗一樣，好不容易才搶到一點肉和魚。

➤➤➤那章村一二○天（上）