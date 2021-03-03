這是一通分離四十年的電話，電話這頭是在美國 的我媽，那頭是在大陸我媽的妹妹。

「喂！喂！怡貞，妳是怡貞嗎？聽到我說話嗎？我是家貞，妳是怡貞姊嗎？」大陸電話那邊，一聲連一聲。

「喂！喂！聽不清，妳哪位？我是怡貞，妳是哪位？」美國加州聖荷西電話這頭，老媽焦急的問，她不知道電話那頭是誰。

「我是家貞！聽到了嗎？聽到了嗎？」電話那頭重複的說。

「家貞…妳是家貞….我是怡貞，妳姊，怡貞呀！…」終於知道對方是誰，電話兩頭都泣不成聲。親姊妹，阻絕了四十年，忽然通上電話、聲音熟悉又陌生，心情興奮又激動，千言萬語，不知從何說起。

一九四九年國共內戰，老蔣敗退台灣 ，我們一家也跟到了台灣。一九七二年，美國總統尼克森訪華，一九七九年中美建交，雙方關係解凍。這些年，我從台灣到美國留學，畢業後在加州矽谷工作。台灣家裡寄給大陸親友的信，或託朋友，或寄到美國我住處，換個信封，寄往大陸。大陸的回信，寄到美國我住處，換個信封，再從美國轉寄到台灣。一封信往來要兩個多月，耗日費時，但總算通上了信。

我在矽谷工作穩定後，邀請爸媽來美，在家裡打了這通相隔四十年的電話。通信能互通消息，打了電話，聽到親人聲音，又是一番心情。

這是機緣，也是偶然。一天，公司的老中同事告訴我，中美能通電話了，我半信半疑。信件往來，母親知道妹妹住在河南開封的龍海新村，村裡有電話，但不知道電話號碼。這電話怎麼打？不管啦！先試試看，打到中國 大陸再說。

回到家，拿著同事給我的電話號碼，我迫不急待地撥了一次又一次，每次都希望能撥通，每次傳來的都是「嘟嘟~嘟嘟~」的忙線聲。老媽在旁，從希望到失望，失落，一次次寫在她臉上。電話從下班撥到夜晚，不可思議，真的撥通了！

「中國電信上海台，我是上海台，你是哪裡？」好不容易撥通了國際電話，那頭，傳來女接線生斷斷續續的呼叫聲。撥通的是中國大陸的上海台，中美開通國際電話的幾個電信局之一。

「我是美國加州，要打給河南開封的龍海新村。」

「好！等等，你把電話號碼給我，開封局接通後回你電話。」好不容易撥通大陸電話。我緊張得一個字一個字唸出電話號碼。

老媽在旁，比我還緊張；當年倉皇離開中國大陸，奔命到台灣，一別幾十年，馬上就能和家裡通上電話，雖然還要再等一等。

記憶中的故鄉，現在變成什麼樣？記憶中的親人，現在還有哪些？電話那頭會是誰？該說些什麼？問題一個一個。

那晚，匆匆吃了晚飯。整個晚上，全家坐在客廳，有一搭沒一搭的聊，一面聊，一面都支著耳朵在聽，聽電話機的聲音。

➤➤➤一通電話相隔四○年（上）