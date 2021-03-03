我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

《老照片說故事》伯母返鄉

文、圖／何雨
四十年後伯母返鄉與父母親相聚。
四十年後伯母返鄉與父母親相聚。

一九八九年五月，定居台北的伯母搭乘飛機到上海與父母親相聚兩周。三位老人家朝夕相處，寸步不離，白晝三人圍桌而坐，一日三餐外加早午晚茶點，嘴不停地說，也不停的品嚐家鄉美味。夜晚，伯母與母親擠在一張床上，父親在床邊地板上打地鋪，繼續說著往事。

記得在一九四八年，只有四歲的我牽著伯母的手，匆匆向父母親揮揮手，毫無依戀地往巨大的輪船走去。當時，伯父母和父母親兩家住在一個四合院裡，老爺爺與他們同住。那時伯父和父親在外工作，母親體弱，所以家裡大小事務都由能幹的伯母操持，無輪是下田務農、廚房料理或針織縫紉等，樣樣在行。

當伯父要攜帶家眷隨著所屬公司遷往台灣時，伯母體恤母親正懷有身孕，還要照顧老人家，就決定帶我去台灣玩玩，頂多住個兩年就回來了。

伯母曾對我說﹕「阿玉，你生下來就跟著我睡，你就是我的親生女兒，只差沒有在我的肚皮裡待過罷了。」

在遷居台灣三年以後，我到了上學的年紀，伯父母說看情勢，短期是回不去了，伯父母就認我為女兒，登記在戶口名簿上。我改稱伯父母為爸媽，伯父母待我如親生女兒，一直撫養到我大學畢業。等到兩岸可以通信以後，我開始與自己的親生父母親聯絡。

四十年的分離，他們自有說不完的話，道不盡的思念。大妹和妹夫都是廚藝高手，每日變著花樣讓伯母開心。如果伯母想吃記憶中特別的故鄉味道，大妹夫婦亦能滿足伯母的要求。他們曾多次邀請伯母到餐館享受美食都不可得，因為伯母只想和父母親日日頭碰頭地膩在一起。

兩周匆匆而過，三位老人家依依不捨地分別，互道珍重，盼來日再見。

台灣

上一則

得物無所用

下一則

《會捕魚的獅子》系列之三／獅子的美好念頭

延伸閱讀

教育信託西部基金民調：74%父母憂子女教育受疫情影響

教育信託西部基金民調：74%父母憂子女教育受疫情影響

度假屋或第2住所貸款有技巧 買3棟房都可享自住屋低利

度假屋或第2住所貸款有技巧 買3棟房都可享自住屋低利
喬州3/8起擴大疫苗接種資格 教師、病童父母也可打

喬州3/8起擴大疫苗接種資格 教師、病童父母也可打
外籍女家教用「上床」獎勵學生…家長憤而報警

外籍女家教用「上床」獎勵學生…家長憤而報警

熱門新聞

黛安∕圖

天堂裡的悲劇（上）

2021-02-23 02:02
黛安∕圖

天堂裡的悲劇（下）

2021-02-24 02:02

單身過晚年

2021-02-23 02:00

小鎮情懷

2021-03-01 02:00
一幅在澳洲出土的袋鼠石壁畫作，以早期自然主義風格繪製，約2公尺長、與袋鼠實際大小相仿。（圖取自墨爾本大學網頁pursuit.unimelb.edu.au）

原住民1.7萬年前畫袋鼠 澳洲最古老岩畫藝術

2021-02-23 16:05
煉乳麵包（condensed milk bread）。（朱晨．圖片提供）

鑽研烘焙樂無窮

2021-02-26 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死
白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」
德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈
Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用
韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？