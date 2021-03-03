《老照片說故事》伯母返鄉

四十年後伯母返鄉與父母親相聚。

一九八九年五月，定居台北的伯母搭乘飛機到上海與父母親相聚兩周。三位老人家朝夕相處，寸步不離，白晝三人圍桌而坐，一日三餐外加早午晚茶點，嘴不停地說，也不停的品嚐家鄉美味。夜晚，伯母與母親擠在一張床上，父親在床邊地板上打地鋪，繼續說著往事。

記得在一九四八年，只有四歲的我牽著伯母的手，匆匆向父母親揮揮手，毫無依戀地往巨大的輪船走去。當時，伯父母和父母親兩家住在一個四合院裡，老爺爺與他們同住。那時伯父和父親在外工作，母親體弱，所以家裡大小事務都由能幹的伯母操持，無輪是下田務農、廚房料理或針織縫紉等，樣樣在行。

當伯父要攜帶家眷隨著所屬公司遷往台灣 時，伯母體恤母親正懷有身孕，還要照顧老人家，就決定帶我去台灣玩玩，頂多住個兩年就回來了。

伯母曾對我說﹕「阿玉，你生下來就跟著我睡，你就是我的親生女兒，只差沒有在我的肚皮裡待過罷了。」

在遷居台灣三年以後，我到了上學的年紀，伯父母說看情勢，短期是回不去了，伯父母就認我為女兒，登記在戶口名簿上。我改稱伯父母為爸媽，伯父母待我如親生女兒，一直撫養到我大學畢業。等到兩岸可以通信以後，我開始與自己的親生父母親聯絡。

四十年的分離，他們自有說不完的話，道不盡的思念。大妹和妹夫都是廚藝高手，每日變著花樣讓伯母開心。如果伯母想吃記憶中特別的故鄉味道，大妹夫婦亦能滿足伯母的要求。他們曾多次邀請伯母到餐館享受美食都不可得，因為伯母只想和父母親日日頭碰頭地膩在一起。

兩周匆匆而過，三位老人家依依不捨地分別，互道珍重，盼來日再見。