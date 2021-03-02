中國 公民原本分為兩類，即城市戶口和農村戶口。一九五○年代，國家規定糧、棉、油屬於一類物資，因一時短缺，供需不平衡，實行限量供應。全國人的戶口也就此分為了兩類：城市戶口和農村戶口。屬於城市戶口的人員，糧、棉、油由國家統一按計畫供應。一大半住在農村的人員，自己種的糧、棉、油，除了完成應交給國家的公糧和國家分配的餘糧任務，剩下的糧、棉、油就可以自己消費，這部分人員就叫農民，他們的戶口就叫農村戶口。

還有極少的一部分人，住在縣城的邊緣，以種菜為業，糧、棉、油實行限量供應以後。他們的糧、棉、油也由國家限量供給，但不算城市戶口，仍為農村戶口，供應的糧食不是成品糧，是原糧；比如麵粉，城市戶口的人供應的是白麵，他們供應的是小麥，但是供應的比例不一樣。

城市戶口的人員供應的細糧（大米、白麵）是：大米百分之二十，白麵百分之四十，粗糧（玉米麵、高粱麵、大麥麵等）是百分之四十，油，每人每月四兩。種菜的農民（又稱為菜農），供給的細糧是：小麥百分之十至十五、二十不等，粗糧（玉米麵、高粱麵、大麥麵等）是百分之八十，油是每人每月二兩，有時是一兩半。

菜農們有的是一口人的，一個月三十斤原糧，若是細糧只給百分之十時，只能買三斤小麥，三斤小麥沒辦法磨麵，只能買三斤大米。逢年過節時，城市戶口的人員在春節或中秋節時，每人補助五兩油，菜農們享受不到任何補助。

由於供應的粗糧、細糧的比例，城市戶口的人員和菜農們的比例懸殊大，在日常生活中，菜農的人家，一年四季都吃不到白麵饃，城市戶口的人家則能經常吃到白麵饃。城市戶口的孩子經常手裡拿著白麵饃在上學的路上走著吃著，菜農家的孩子看著眼饞得流口水，回到家裡向媽媽鬧著要白麵饃吃。媽媽們聽到孩子哭鬧時，傷心得常常暗自流淚，孩子還天真地問媽媽：「媽媽，您怎麼哭了？」媽媽說：「媽媽沒哭。」孩子便說：「媽媽，您騙人！不要哭嘛，您說愛哭的孩子不是好孩子，那愛哭的媽媽也不是好媽媽！」鬧得媽媽哭笑不得。

這樣的日子從六○年代開始，一直持續到八○年代。菜農們在這樣的日子裡煎熬了半輩子，一直到改革開放以後，好日子才露出了陽光。到了九○年代，又取消了限量供應，糧本宣布作廢了，菜農們的苦難生活才算結束。

二○○五年，黨中央宣布取消農業稅，現在更好了，宣布取消農業戶口，不論住在城市或是農村，都是中國公民，低人一等的「農業戶口」也成了歷史上的名詞，菜農戶口在城市和農村的夾縫中的尷尬歲月也畫上了句號，中國的「特殊公民」，也成了歷史上的名詞。