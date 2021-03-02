貧乏歲月話吃穿（下）

一九七八年，文革剛結束兩年，國家在悄悄發生變化。母親從下鄉知青那裡聽說，城裡人吃的都是石灰水泡過的雞蛋 ，不新鮮，不好吃。於是她存心多養些母雞，雞生蛋以後，都攢起來。籃子裡又大又圓的雞蛋積攢多了，傍晚母親就會挎著籃子，帶我出門，乘晚班公車進城，摸黑到親戚家。親戚負責通風報信，街坊鄰居得到口信兒，悄悄地上門，換了雞蛋，又悄悄地走，不敢聲張。貌似城裡人飯量小，糧票富裕，多數用糧票換雞蛋，很少用錢買。

當時糧票分本地糧票和全國糧票，全國糧票自然金貴些，因此她們的交易規則有點複雜。我剛開始上學，居然也能派上用場，偶爾把她們算錯的帳糾正一下，「買賣」雙方眉開眼笑地誇我「聰明」，從此我就在沒有念過書的老太太中間扮演「才女」，當根「大蔥」。

其實媽媽的本意是拿我當道具，那個年代誰敢大張旗鼓換雞蛋？國家統購統銷，禁止老百姓之間自由交易。六○年代割資本主義尾巴，大家都怕怕滴！有一次，母親剛進屋，親戚問在胡同裡遇到誰了？ 母親大致形容一下。親戚說：「壞了，是治安聯防隊的大劉，今晚不能換雞蛋，明天聽聽風聲再說。」母親說：「不怕的，他看我帶著孩子，準以為是帶孩子走親戚的。」說是不怕，母親也擔心給親戚帶來麻煩，第二天白天，幸好遇到一個老太太的兒媳坐月子，收了全部雞蛋，我們才得以脫身。

母親拿著這些糧票，回到鄉下，賣給那些缺糧戶。多麼奇怪，農村自己種糧食，怎麼會有缺糧戶？

因為農村種的糧食歸國家所有，農戶也是吃定量，一個壯勞力每月定量三十二斤。再者每天強體力勞動，又沒油水，人飯量奇大，定量不夠吃，只有買糧票，再去買糧食來填肚子。農村多數的家庭都缺糧，本來錢就少，買糧票、買糧食都要錢，所以大家忙著溫飽，哪有餘錢買油、買布呢？

母親拿著雞蛋到城裡換了糧票，在村裡賣糧票，被爺爺知道了，他出面制止母親這麼做，因為有「投機倒把」的嫌疑；過去投機倒把，輕則行政拘留，沒收非法所得，重則判罪坐牢。

一九七八年，國家還沒放開自由市場，大家都活在「投機倒把」的陰影下，爺爺的謹慎是有道理的，母親的銳意進取也是生活所迫。我夾在中間，不得不做一個「說謊」的孩子。爺爺背後問起來，我就說沒去，其實我們照常去。

值得欣慰的是，雞蛋換糧票，糧票賣錢，這麼倒騰一番，我們的生活水準明顯提高。首先，母親買豬肉肥膘，回來煉大油，隔三差五，家裡炒菜吃，很香，油渣撒上鹽，也是無上美味。

其次，母親帶著我去百貨大樓，上下五層跑了一遍，給我買了一件連衣裙，上身白色，下身紅白細條紋，打著寬寬的褶。上大學以後，看時裝雜誌，才知道，這種款式叫網球裙。

同時，母親還給我買了一把兒童遮陽傘，帶回農村，這簡直太稀罕了。傘面是五彩的熱帶魚，分布在粉色的底子上，每次我用這把傘，都引起嘖嘖稱讚，讓我有點飄飄然。這是母親感謝我當道具，送我的第一個兒童節禮物，至今記憶猶新。

➤➤➤貧乏歲月話吃穿（上）