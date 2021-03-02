《老照片說故事》滑翔隊

初級滑翔機僅是一個木架子，大機翼及尾翼上包了帆布，機身上有一個木板椅子，一個操縱桿。

一九五○年暑假，台灣 天氣熱，家裡地方小，看到報上廣告，有台灣省滑翔分會暑假訓練班招生 ，不禁吸引著我，就去了報名；簡單的體格檢查，通過了，就在台北工業專科學校接受訓練。訓練班會長游彌堅，隊長顧柏岩，實際工作由空軍軍官主持。

開學了，就在台北工業專科學校大操場上課，二位空軍軍官帶領，每天上午下午各三小時，中午回家吃飯。課程上課開始學一些立正、稍息、排隊等動作，之後就學滑翔機構造、滑翔的原理，初級、中級高級有些什麼不同課程等，我們當然是初級班。

上課沒有制服，僅自備一頂白色長舌運動帽、短褲、球鞋，一般上課都是在大操場上，男生脫了上衣打赤膊，二位女生穿單衣而已。

初級滑翔機說來極為簡單，僅是一個木架子，大機翼及尾翼上包了帆布，機身上有一個木板椅子，一個操縱桿。機首一個拉鈎，機尾也有一個固定機身的尾鈎。我們操作時，一人坐在駕駛位上，滑翔機尾部鈎子鈎住地上可拉住的木樁，滑翔機前端的鈎子，鈎住一條粗大有彈性的橡皮筋，繩子二端像縴夫一樣由十位同學分成八字形繩，中間就鈎住機身的鈎子。

準備起飛，教官口令「開始」，前面的同學就用力拉著橡皮繩各向兩側斜角前進，橡皮筋愈拉愈長愈緊；待教官叫「起飛」，在機尾的同學立刻將木樁拔起，飛機彈出去，駕駛員同時拉起操縱桿，飛機就升空了。

人力彈皮筋速度力量有限，不要二、三分鐘，飛機就沒力了，當時駕駛員就推操縱桿，讓滑翔機向下順勢滑翔下降落地。駕駛員的操縱桿拉起及推下時力量、角度、時間，就是訓練的目的。如有差錯飛機就發生失速狀態，從空中垂直掉下，非常危險，人就會受傷，甚至腰骨折斷，我們有位同學就是這樣，送醫住院數月。

參加這期訓練，教官是正式空軍軍官，教學嚴格，至少對我們來說，也有軍事管理的感受。有時也喜歡苦中作樂，隊上有二位胖女生，就是我們作弄的對象。多次在輪到她們鴐駛時，大家暗中不用力拉縴，飛機就彈不起來；幾次下來，被教官發覺，就命令我們要用力，大家就報告教官說我們已經使勁了，是駕駛員太重了所以飛機彈起不來。教官當然不是傻瓜，罰大家站在太陽下曬一小時，我們雖然受罰，但心中覺得還很有趣地暗笑。

這次一個暑假的訓練，也學了不少知識，學習結束，每人一張油印證書，另外一只小的飛行證章。這證章掛在上衣口袋上，可以冒充軍人看電影 可以買半票，我的那一只後來被同學看電影借去就不還了。