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《老照片說故事》不易分離的一群

文、圖／周鴻猷
作者與九位不同省籍的同學合照。
作者與九位不同省籍的同學合照。

一九四五年日本投降，中華民國政府接收台灣。一九四八年，這年在台灣省立台南第二中學高中部畢業的學生是第一屆，而我是於一九五四年的第七屆畢業生。

在日據時代，台南二中是日本子弟唸的學校，接收以後，學生泰半為外省籍，不大喜歡唸書，喜歡課外活動，特別喜歡打籃球；因此，歷屆畢業的畢業生，能考取大專院校的，可以說是鳳毛麟角，錄取率很低，充其量不過兩、三位而已。

出人意料之外的是，本屆畢業的同學參加四院校聯合招生，被錄取的竟有十名之多，一位在台灣大學農藝系，九位在省立工學院，分別是在機械工程系的有三位，在建築、土木和礦冶三工程系的各有兩位。這九位同學，經過四年的寒窗苦讀，終於在一九五八年畢了業。

大家都是從初中到大學在一起的同學，在大學畢業的時候，穿上學士制服，照了張相片，命名為「不易分離的一群」。六十二年前的我（後排右二），也在其中。

不過，考取台大的一位，不喜歡唸農，次年重考，考取了工學院的建築系，雖然是一個很明智的抉擇，很遺憾地卻不能和九位同學合影了。

合照的九位同學中，都是不同省籍的同學，沒有一位是台籍的。其中八人都是早期的留美學生，只有一位留在台灣。大學畢業後，大家為了生活或學業，都各奔東西，很少見面。我半世紀前，初來西雅圖在華盛頓大學唸研究院時，和礦冶系的宋兄（前排左一）又是同學，除此之外，在美國也只有和建築系的于兄（前排左二）、礦冶系的表兄（後排左二）和機械系的熊兄（前排右一）三人見過面。

真巧，不久前，不知從哪裡冒出一張九人簽名的紙張，一瞧之下，不覺大吃一驚，原來正是照片中九人在一甲子前的簽名，次序是由右至左，正好和照片相反。

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