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貧乏歲月話吃穿（上）

璽淳

一九七○年代，在中國是糧油票證供應時代。拿油票來說，國家每月供應每人二兩食用油（一百克），即使如此之少，母親經常把快到期的油票送人，因為我們沒錢買。

相信甜食永遠都是孩子的最愛，我也不例外，只有過年時母親才買糖，分到手三、五塊水果糖；吃一顆糖，把糖紙珍惜地展開壓平，夾在書中，當個書籤，時不時翻出來，聞聞糖紙上留著的香甜，心旌搖盪。

夏末秋初，苞米、地瓜、胡蘿蔔最受我歡迎，只因裡面有一點甜味。還有一種高粱杆兒，北方叫甜秫稈，是製糖、造酒精的原料，孩子們跑進野地裡折回來，剝去外皮，咬一口芯子，反覆咀嚼，把裡面的甜水吸溜出來，再吐掉殘渣。我很少吃甜秫稈，因為我不夠野，不肯去田裡「偷」，別人偶爾給我一根嘗嘗。

農村合作社裡也有糕點，槽子糕、綠豆糕、江米條，我們都吃過，過年時買一點，全家人分，每人幾口就沒了。有一次母親生病，哥哥發現有一種藥片，外面裹著一層糖衣，我倆偷偷地把藥片外層的糖衣都舔著吃掉，再把藥片放回去。母親發現後，並沒責備我們，興許她知道，我們實在是缺嘴兒。

說完吃，再說穿，國家供應每人一丈五尺布票，每年成年人可以做一身衣服，如果家裡想換個新床單，那就別做新衣服。即使如此，母親總是把布票送人，還是那個原因，沒錢。我們身上穿的，都是親戚給的舊衣服，孩子活潑好動，舊衣服很容易撕扯破，那就補一塊，反正大家都穿補丁衣服。母親手巧，從來不直接糊上一塊大補丁，而是把布頭剪成動物形狀，再繡個眼睛、鼻子、嘴巴，補丁變成裝飾。我的胳膊肘上，常是兩隻小老虎，膝蓋上是兩隻小猫咪。我還記得母親把兩條褲子拆了，去掉破洞，撿出布片，拼成一條褲子；或者把大人的褲子翻個面，改成孩子的褲子。總之，雖都是舊衣服，她變著法讓一家人穿得體面一點。

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