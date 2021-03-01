公仔書又稱小人書、連環圖畫等，連環圖畫是中國 古老的傳統藝術，始於宋朝印刷術普及年代，慢慢成型。

在半個世紀以前，還沒有普及電視，也沒有電動玩具，更談不上滑手機 了。我家不是富戶，經濟收入有限，故家中玩具缺乏，頂多是小皮球、花心玻璃珠、軍棋、獸棋等。小孩好動，也參與村童集體遊戲，如捉迷藏（廣州方言稱「僕喱喱」）、滾鐵環、滾銅板等遊戲。此外，在課餘時間，搬張木板凳，花些小錢租用街邊攤檔公仔書或借別人的來看。我看過成套的公仔書，印象深刻的有：「三國演義」、「水滸傳」、「薛仁貴征東」、「封神榜」等；還有當年由雷雨田先生編寫，批判、諷刺廣州社會上不正之風的連環畫「烏龍王」，我也喜歡追著看。

一些由於情節動人，經過六十多年仍未能忘懷。如「三國演義」中的「莽張飛喝斷長板橋」；主要描述當曹操大軍壓境，趙子龍敗下陣來時，幸好張飛及時趕到，獨自一人站在長板（當陽）橋頭，怒吼三聲。一聲過後，長板橋水倒流，二聲過後，長板橋斷裂，第三聲後，曹營大將夏侯傑被嚇到肝破膽裂，墜馬身亡。看到莽張飛的驚天動地的英雄氣概，所有讀者無不為之動容。

又如第五十八回「曹阿瞞割鬚棄袍」。描述西涼大將馬超為報曹操殺父弟不共戴天之仇，在潼關大戰，曹操率曹仁、夏侯淵應戰，最後敗下陣來；曹操在混亂中聽到西涼軍大叫，「穿紅袍者是曹操」，曹立即脫下紅袍。又聽到大叫「長髯者是曹操」，曹極度驚慌，即用佩劍斷其髯，狼狽逃竄。曹為一代梟雄，落到如此下場，淪為後人笑柄！

一九四七年前後，雷雨田先生創作的連環畫「烏龍王」，形象通俗生動，用市井語言，諷刺時政，圖文並茂，十分合乎老百姓口味。我當年對雷雨田的「烏龍王」連環畫非常喜歡，每期必到圖書館看，印象深刻。「烏龍王」連環畫是透過王龍烏這個肥胖 的穿唐裝人物，與尖嘴茂一起批評戰後廣州社會的不公平，揭露官場腐敗無能，反映民生疾苦，深受廣大群眾歡迎。

現記憶敘述尖嘴茂的一段蠢事：尖嘴茂又名方茂，是荒謬的諧音，他也是王龍烏的同伙。方茂的形象是尖頭前衝髮型、胖臉、尖嘴，並常用「超」做口頭禪，這是當年開始流行最市井的粗口，替代「挑」和「丟」的庸俗化，似乎讓人覺得稍為「高雅」些。

其妻何必笑愛穿旗袍，爽直潑辣，有高超馭夫術。漫畫中有一場景：尖嘴茂千方百計弄到一點錢去買米，剛入米鋪，看到標價木牌正在更換，驚到額頭出汗，新的標價已經買不起了。他吟唱道：「嘆寒生，命生不辰，傷哉貧也」，垂頭喪氣回到家中，遭到何必笑以手叉腰，臭罵一頓。生動地反映當年國統區通貨膨脹，物價飛升的一幕。

以上是我讀中小學時讀公仔書的趣事。自從入讀醫學院後，直到畢業參加工作，由於功課和業務繁忙，看參考書時間都不夠，所以基本上不再看公仔書了。家裡小孩有時看些革命題材的，如「地道戰」、「鐵道游擊隊」、「狼牙山五壯士」等公仔書，我也興趣缺缺。

據說，連環圖畫在進入一九九○年代後，已逐漸式微。究其原因是選題和繪畫方法上陷入窘境，與社會形勢脫節。選題仍沿襲數十年前，多為古今中外名著和紅色革命故事，卻缺少當前社會題材的關注，缺乏原創性。從連環畫報銷售量明顯下跌可作證明。

此外，星移斗轉，隨著收音機、電視機、電腦和手機的普及，娛樂消遣形式變得多樣化，公仔書的角色漸漸為電動玩具、電子遊戲機所取代；市民閱讀的習慣也不限於紙本，由紙本轉到互聯網上。以我自身體會來講，我家過去還保存「三國演義」紙本放在床頭櫃上，睡前醒後有時還翻看精采章節。

但自從我新購入「三國演義」光碟後，自然喜歡在電視頻幕上觀看莽張飛喝斷長板橋、孔明借箭、 三氣周瑜等精采場面，除了人物活靈活現，還配合彩色背景，比看無聲無色的黑白的紙本更賞心悅目。