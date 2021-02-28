那時的口琴還有木製的口吹琴格，最新出品的塑料琴格的要貴幾角錢。母親選了把塑料琴格的，我記得是上海國光牌，單價三元人民幣。我第一次知道琴還分ABC等調，母親選的是C調，說是這調適合吹一般的歌。

真是把精緻好琴，淺綠色半透明的琴格，光滑的琴蓋，吹一口就傳出聲極相似風琴的琴聲，帶有孩提時熟悉的聲調。至今還是覺得這些定音的西洋樂器比胡琴好聽，隨便吹一口都是標準的七聲音階，也許是在娘胎裡就熟悉了這樂聲。

琴是母親寬慰失學的二哥，但實際上是我們輪流吹，二哥吹完，洗洗擦擦就遞給我。二哥去田園幹活，多半歸我吹。沒人教，記得最開始我們是找個簡單的歌，一個音一個音地吸吹，終於可以完整流暢地吹首歌。口琴是我們家在那幾年痛苦灰暗的生活中，唯一的亮點。

一九六九年，我也被捲入上山下鄉的熱潮，二哥失學早，倒不必去。臨行時，二哥把口琴塞進行李，說吹吹解悶。與我同行的有八位知青，都在同一個小隊。剛下鄉，有新鮮感，還考慮不到日後。下工回來，幾個會拉二胡吹笛的，晚飯後就吹拉彈唱，我的口琴也參加合奏。

那年，我們奏過唱過五、六○年代所有流行的電影歌曲，如「送君」、「敖包相會」，以及蘇聯歌曲「三套車」、「喀秋沙」等；有人偷帶了本文革前出的「愛情歌曲一百首」，我也是第一次聽到世上還有這麼美好動聽的歌曲，如「紅河谷」、「綠島小夜曲」等。我也是那年練會了口琴新式奏法和打拍子，先前只會舊式單音奏法。

知青快樂的音樂聚會很快散了，第二年，有幾位知青上調招工走了。大家紛找門路，招工病退、當兵、推薦上大學，逃離農村。第三年，只有我因成分不好，孑然一身，留在村裡。有時也掏出口琴吹吹排解寂寥，無論吹歡樂的還是悲哀的歌曲，口琴聲都流露著孤寂淒清。

最後，終於在吹「夜半三更喲盼天明；寒冬臘月喲昐春風」這首電影「閃閃的紅星」的插曲時，覺得自己心都在流血，便把口琴收起不吹了。

再掏出口琴吹奏是七○年代末八○年代初，我在大學的宿舍，同宿舍的同學大多也插過隊，有幾位也會吹口琴。記得那年的國慶節晚會，我們宿舍幾個人還上台合奏了幾曲，其中有那年的流行曲「鄉戀」。

不過，排練這些曲子卻費了不少功夫；當年大家多孤寂在鄉村，吹口琴自由慣了，故合奏時節拍常不合。至今我也還是喜歡一個人吹，不喜合奏，也許當年孤獨久了吧。

畢業後出來工作，後又結婚生子，不是公事就是私事，口琴真沒空吹了。來到美國，生存的壓力山大，吹琴想都沒想。

終於，三年前我退休 了。退休後的第一天我來到老人中心 報名參加口琴班活動。久違了，再次捧起口琴，班裡就給我一個驚喜。口琴班老師遞給我一沓口琴樂譜，班裡的同學合奏起幾曲圓舞曲，竟是孩提時母親常踏風琴給我們聽的。

多麼熟悉的旋律，親切得讓我心裡竟有股奶香味，彷彿我的心高興地在流淚。我看樂譜才知道，小時聽過的這些曲子都是百年前的西洋名曲。

這兩年，我就在班裡或家裡吹我心愛的口琴。新冠疫情 爆發後，老人中心停止了活動，口琴班老師和學員網上開了視訊會議，在網上我們練口琴技法，奏中外名曲。

因疫情宅在家中卻有了更多練琴的時間。我吹奏了所有能找到的、以往唱過的歌，也練了些吹口琴的技法。吹得好不好，我不在乎，但吹得「不亦樂乎」是真的。

➤➤➤半生口琴緣（上）