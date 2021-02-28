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三姊曾是赤腳醫生（下）

李洪杰

世有善人救死扶傷，道遇惡者圖謀不良。一日晚上，三姊為一村民看完病回去的路上，遇見一個男人從大樹後突然竄出來，攔住三姊的去路。三姊嚇了一跳，問：「你是誰？想幹什麼？」那人沒答話，走上前來，欲抓三姊的衣服。三姊用藥箱抵擋那人靠近，那人又去奪藥箱。

此刻的三姊由恐懼變成了憤怒，由害怕變成了勇敢，由驚慌變成了冷靜。她從小練過劍，略懂防身術，見那人靠近，就用腳狠勁地踹了他一下，只聽「哎呦」一聲，那人後退了幾步，掉頭跑走了。

三姊也是倒吸一口冷氣，感到害怕；跑到村支書家，報告了剛才發生的事情。村支書找來民兵連長，去搜尋了一陣子，未找到歹徒。後來，村裡規定夜不出診，有急症必須有患者家人陪伴三姊出診。

俗話說：「人不是鐵打的，總會有生病。」一年冬天，三姊病倒了。高燒、咳嗽、胸痛，她查看「農村醫師手冊」，知道是患了大葉性肺炎。同屋的女知青們束手無策，無醫無藥，找來對門的大娘。她用牛角梳子作刮痧板，沾麻油給我三姊後背刮痧，但高燒仍舊不退。

村領導得知後，把三姊送到公社醫院救治。三姊的同學把她的病況寫信告訴我家，父母很是焦慮不安，急忙到醫院找表姊買了些對症的藥和注射針劑，又買些營養品。

那時我已上小學五年級，看到父母牽掛遠方兒女的焦灼和憂慮，就給三姊寫了一封信，告訴爸媽和家人惦念她，期待早日康復。這是我記憶裡寫的第一封家書，信隨包裹寄給了三姊。大約一個月後，收到三姊的回函，知道她已收到包裹，用了藥，打了針，現在基本痊癒。

三姊下鄉數年如一日無償為山區農民看病，她利用自己務農以外的時間，為缺醫缺藥的村民服務，提出保健建議。三姊雖不是在編的赤腳醫師，但她的一片赤誠和治病救人的醫德，感動了全村老少，也獲得了大家的信任。

一九七三年，三姊作為優秀知青代表，出席了在石家莊舉行的河北省知青代表大會，獲得了表彰。再後來，隨著國家知青政策調整，三姊被推薦到保定財經學校學習。

臨走時，三姊把跟隨多年、磨損破舊了的「針灸手冊」和針灸包還有急救藥箱，送給了村支書的女兒。

一九七八年，三姊完成學業，幾經周折又回到了天津。從下鄉離家，到返回津城，前後共十載。如今她還珍藏著五十三年前，父親送她的「農村醫師手冊」。

我在微信裡看到三姊傳來的照片，書的大紅封面已經滿是皺褶，書頁也已經泛黃。我感歎道：「褶皺的封面見證生活磨難，泛黃的書頁訴說人生艱辛。」三姊還告訴我，她下鄉的那段感受：「父親有遠見，帶到山村的那兩部醫學書和針灸，不僅幫助了我和知青們，也救助了偏遠山區的農民。我不是懸壺濟世的赤腳醫師，只有一顆同情和感恩的心。」

文革知青，歲已古稀。歎韶華流逝蹉跎歲月，願天下知青安享晚年！

➤➤➤三姊曾是赤腳醫生（上）

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