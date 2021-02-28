《老照片說故事》父親的一只紀念表

父親的紀念表。

在深綠的眼鏡盒中，看到父親遺留的老花眼鏡和一只寶藍色鱷魚皮帶的表，除了時間停在七時五十分，其他保存非常完好。

父親在軍中是運輸兵種，在抗日和內戰中擔負了很多重要的任務。他有忠貞、勇敢、堅毅不拔的愛國情操，更有孜孜不倦的好學精神。從師範學校畢業後就投身軍旅，一直希望有更長進的機會。打我有記憶起，就看到父親努力自學英文，並參加空中英語函授學校，學習口語訓練。當時，軍中也有機會保送軍官去外國學習或短期訓練。父親默默裝備自己，等待機會的到來。

在七○年代，父親在軍隊中通過嚴格的甄試，當時錄取三人去美國 進行三個月的短期訓練，父親是三人中之一。全家、同事們都替父親感到驕傲。當時來美，多是搭船運，費用便宜但耗時，坐飛機則是可望不可及。那次父親一行三人居然可以乘坐西北航空飛機，橫跨太平洋，舒適而快捷地到達美國；更難得的是西北航空慶祝五十周年，贈送每位乘客一只紀念表。

此後，這只表隨時陪伴著父親。這是一只不鏽鋼的防水表，正面印有「50 years」紅色字體，下面印有銀藍色字體「BRIDGING THE PACIFIC」，旁邊有個太平洋圖形；表殻上有個閃亮展翅的飛機模型，旁邊印有「NORTHWEST AIRLINES」銀藍色字體。真是一只難得且珍貴的紀念表。

這只表也讓我想起，父親堅持和努力不懈的精神，我佩服父親這一生的種種難得經歷，都在我美好的記憶裡。我亦感慨時代的變遷，西北航空公司成立於一九二六年，是橫跨太平洋的橋梁，有過數十年光輝的榮景，後和達美航空合併後，西北航空公司再也不存在了。