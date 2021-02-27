再次捧起口琴吹奏時，距離上一次的吹奏，有三十多年了，那是上世紀八○年代在大學的宿舍。而第一次學吹口琴，更在上世紀六○年代，那時我還是個十二、三歲的少年。

小時，在幼兒園常聽腳踏風琴的演奏。演奏者是我母親，她是幼兒園的老師。解放初，因家道中落，母親帶家人離開城中老家，移居近郊，辦了個私人幼兒園，園裡的風琴是家中舊物。

年輕時，母親受過些西洋的音樂教育 ，那琴在當時的鄉村是稀罕物。那時彈奏過的一些西洋音樂，我竟然在退休 後的口琴演奏時再次遇到，這是後話。

因從小都聽過簧片樂器演奏的西洋音樂，我和我的幾位哥姊都很喜歡西方的古典音樂。五○年代未，因成分問題，母親被取消了教幼兒的資格，風琴也壞了。而西洋音樂因時代的變遷，在那時人們不多的文化生活中幾乎消逝了。

然而，我和我哥一直都很思念那風琴演奏的音樂，我們甚至談起夢想，如果有一部手風琴就好了，手風琴音色與腳踏風琴相似，而演奏起來更瀟灑好看。母親也聽過我們談過的夢，然家徒四壁，三餐堪憂，何以談琴，夢只是夢。

二哥從小讀書好，小學畢業時全班只有二人考上重點中學，二哥是之一，那時唯成分論已漸成風氣，二哥是以極優異的成績才被錄取。不過，二哥只上了一年的初中，第二年就因家裡實在困難，退學打零工貼補開支。二哥後來就到村裡的生產隊下田幹活。那年生產隊年終分紅，二哥也分到幾十元。母親說，「一年辛苦，再困難，媽也滿足你們一個小心願」。

春節臨近，母親帶二哥和我到城裡最好的東街百貨店。那時東街百貨店僅三層樓，三樓是樂器專櫃，櫃台四周的牆上掛著二胡笙簫，擺著手風琴、鼓、小號之類的中西樂器。

那時的口琴身分挺尊貴的，擺在售貨員和顧客間的玻璃櫃桌裡，那幾十把口琴樣品擺在深色天鵝絨布鋪就的櫃格上，盒子放側邊，一溜整整齊齊打著燈光，透過玻璃，口琴琴面銀光鋥亮，精緻之至。

➤➤➤半生口琴緣（上）