三姊曾是赤腳醫生（上）

一九六八年，中國 掀起了上山下鄉運動。中學畢業生紛紛響應，我三姊是應屆初中畢業生，青春年華的她也加入了歷史洪流，報名去偏僻的河北省隆化縣壩上的小山村。

我父母很不放心，十八歲的女孩到偏遠寒冷山區，擔心生活艱苦，更愁生了病怎麼辦。倒是父親有眼光，為她買來「農村醫師手冊」和「針灸手冊」，還有一包針灸和針灸穴位掛圖，放到她的行囊裡。父親告訴她，若有頭痛腦熱和身體不舒服，可查閱醫師手冊，對症處理，針灸臨時管點用。三姊記住父親的話，離家前的日子裡，把兩本書通讀了一遍，也帶著疑問，去請教當醫師的表姊。

三姊與其她幾位女同學一起來到海拔七百八十二米的小山村。那裡四面環山，交通不便，夜晚家家戶戶還使用油燈。村民年人均口糧不足三百斤，更無餘錢看病。一個村百餘戶人家，卻沒有醫師也無保健室；村民生病是用土辦法治療，或到二十里外的公社醫院，嚴重的就要去八十公里外的縣醫院了。

在山區落戶不久，三姊下工回到屋裡，聽見一個男孩哭聲，她出門看，是對門大娘十二歲的兒子在哭。大娘說他兒子患了中耳炎，疼得直哭。三姊問：「看大夫了嗎？」大娘說：「去公社醫院看了，大夫讓打青霉素和吃抗生素消炎藥，我哪有錢買藥打針呀！沒辦法，就領他回來了。」

三姊很同情，她想起了那兩本醫學書，於是安慰大娘，說：「您別急，我想想辦法。」三姊回到屋裡迅速查找醫治中耳炎的辦法，她告訴大娘，可試試給孩子扎針灸緩解疼痛，大娘同意了。三姊按照「針灸手冊」和針灸穴位掛圖的指引，採用提插捻轉瀉法施針，給病痛的男孩扎了幾個穴位；經過數次針灸治療，孩子耳朵裡的膿流出來了，疼痛也消失了。

這一下子，三姊的名聲就在村裡傳開了，說有一個女知青可神了，不吃藥不打針，只用幾根小短針就把中耳炎治好了！村支書還表揚三姊，說她是不在編的赤腳醫師。後來村民誰家有了小病小疼，就找三姊，求她幫助；同屋的女知青們有身體不舒服或疼痛出現時，就翻看三姊的醫學書，尋找調理的方法。三姊依據患者的講訴和她的觀察，參考醫學手冊，向她們提出建議，有把握的就用針灸調理。

村裡無藥也無酒精，用過的針灸消毒成了大問題。三姊想起表姊曾教過她的應急辦法，把針灸放到碗裡，用燒開的熱水反覆燙洗，或經熱蒸氣殺菌消毒後，再使用。後來經過村裡的申請和推薦，三姊到公社衛生院接受了一個月的培訓，掌握了基本的急救方法和針劑注射，回來時帶了一個可背式的四方急救藥箱，裡面裝有聽診器、消毒用酒精、退燒消炎止痛藥劑等救急藥品，村裡交給三姊管理。

➤➤➤三姊曾是赤腳醫生（下）