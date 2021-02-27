《老照片說故事》七○年前的宜寧歲月

右圖為一九五一年作者在宜寧中學的照片。左圖為在老校舍教室裡上勞作課。

日前在「上下古今」看到左大臧先生描述他七十年前，在台中市的宜寧中學讀書的時候，遇到兩次大地震時的經歷。他那生動的描述讓我回憶自己當時在宜中的歲月。

因為慈母早逝，我跟著在裝甲兵部隊裡的父親相依為命，隨軍撤退到了台灣 。所以在一九五○年小學畢業後，就考進了這個當時唯一由大陸遷到台灣的「裝甲兵子弟中學」，開始了免費穿小軍裝、睡地舖、吃大鍋飯的學校生活。一年後，為了要在台中市立案並公開招生 ，這個才一百多人的學校就改名為私立宜寧中學，用以紀念兩年前由裝甲兵司令蔣緯國將軍夫人石靜宜女士，在南京建校的歷史。

雖然我們裝甲兵子弟不再穿那些改製的小號軍服，也要交食宿費，但是我們依然得到免交學費的優待，因此很多同班的人在那兒共同生活了六年之久，建立了一份近乎手足的感情。也因為學校小，所以高低班同學間的情分也相當親近，直到如今。此外，因為我們大都是由大陸遷台的軍人子女，或者單身的流亡學生，境遇相似。那時的教職員也都是軍人或者隨政府遷台的異鄉人，教學認真，更有愛心。

當時的台灣處於風雨飄搖、「克難」時期，生活艱苦，許多地方還要靠美援物質的補助，每天能有大白菜下飯就很好了。所以我們這些孩子們在來自裝甲兵的校訓「誠，愛，熱」，以及當時老蔣總統的「時代考驗青年，青年創造時代」的感召下，培養出一份認真學習，吃苦耐勞的習慣。如今看來，在那幾十個「裝中」同學裡，培育出很多傑出的校友，例如曾任台大校長的孫震博士，和國家自然歷史博物館館長的周延鑫博士等，並非偶然。

即使在那個艱困環境裡，我們依然留下很多歡樂的片段。周末一起去看半價的電影、擠在樓上的小圖書館裡偷看老師不許看的小說，幻想未來的日子等。不到一年，幾乎每個人都得到一個至今還在彼此之間稱呼的外號；因為姓蔡的我又胖又矮，到如今還是「菜包子」。兩年後，學校由那老舊的臨時校舍搬到了台中公園邊上的一個大型校區，然後那個老校舍被改成了我們的宿舍；不但早晚來去省了好些時間，也讓我們可以常去那美麗的公園裡散步和運動，甚至划船等。

當我念高中時，因為「太平艦」事件，引起全台灣青年從軍報國的熱潮，許多同學紛紛投筆從戎，轉去軍校，甚至包括一位同班的女生。後來，他（她）們在保衛台灣安全的任務上，各有成就。

高中畢業那年，正趕上第一次全國大專招生聯考。雖然按照個人興趣分成理工、文法和農醫等甲、乙、丙三組，但是每個學生都要考國文、三民主義和中國 史地等三科。我很幸運地以九十二分獲得中國史地會考的全國第一名，得到教育廳的獎狀和一套「辭海」。同時以全校第二高分，進入了剛改制後的成功大學。

這是當年身在行伍、單身撫養我已近十年的父親，感到可以告慰於早逝的母親的事。選擇去成大機械系是為了要跟隨前兩屆的沈邦全和陳育材學長，也是為了獲得蔣緯國董事長為鼓勵我們投入「機械建國」而設立的獎學金。他們在大學和後來留美的過程中，都給了我很多建議和鼓勵。尤其是陳育材，在了解到我逐漸失去本來僅有的一個耳朵的聽力時，他主動地在同學裡發起募捐，替我買了一個當時在台灣還不常見的助聽器。

大學畢業和服兵役後，又在「緯國」獎學金的補助下回成大念了一個碩士，再由蔣董事長那兒借得一筆旅費，登上了一艘來美留學的輪船。所以那六年的「宜寧」歲月帶領我走上了我的夢想之路。為此我要特別在這兒再度向「宜寧中學」和這位一直沒有見過一面的蔣董事長，獻上我的感謝。