元宵節到了，想起故鄉的桂花湯圓，就忘不了湯圓大叔。我媽在世時告訴過我，小巷人家不知道湯圓大叔的名字，只知道他姓湯，他爺爺一生就在我們小巷賣桂花湯圓；他接過爺爺的湯圓挑擔時，還很年輕，但按地方習俗，大家親熱地叫他「湯叔」。

外來客人慕名吃到湯叔的桂花湯圓，都說：「這湯圓才是湯圓哩，細滑白嫩，香甜軟糯，回味無窮。」另有賣湯圓的想向他學一手，他說每天要去大山那邊挑泉水，來回走十多里路，糯米也是山坳裡產的冷浸田稻穀，買回穀要去山民那裡用石碓舂出米，再用山泉水浸泡幾個小時後，用細齒石磨慢慢磨，邊磨邊添加山泉水；磨出糯米漿，用白布包稻草灰吸乾水份，就得到細白的湯圓濕粉。他還說：「山中有棵老桂花樹，八月桂花雨，用細篾篩墊接下桂花米粒曬乾，做湯圓桂花餡時，再拌上炒芝麻和蜂糖。」有人心裡搖頭了：一個小本生意，哪還要弄得這麼辛苦。

「湯圓大叔」是他後來的大名。有一年元宵節，在我家門前那條深幽彎曲的小巷裡，幾位過路客買了他的甜酒煮湯圓，一碗十個，連湯圓帶甜酒吃了兩碗，給錢時風趣地說：「湯圓大叔，你的湯圓快把我的肚皮脹破了。」他臉頰泛起羞澀的紅暈，先是一愣，爾後高興地說：「哪裡，哪裡，我爺爺說的，只要大家吃得開心就好。」

誰知，一個月後，又有幾位身穿四個口袋、手提棕色牛皮包的過路客來到小巷，巧遇挑著湯圓擔的湯叔，他們一齊攔住，驚喜地喊：「湯圓大叔，這不是那湯圓大叔嗎？」他們買了湯圓，邊吃邊聊，熱熱呼呼，這景象被小巷人家看得一清二楚，「湯圓大叔」的名字就傳開了。原來，先前和後來的那幾位過客，都是外地單位的辦事員。

湯圓大叔接過他爺爺的湯圓挑擔時，是大躍進前一年，個體經營還沒有走上集體化，市場上也沒有什麼城管來管，挑擔者可以挑著筐擔到處自由叫賣。湯圓大叔串來往去，喜歡走爺爺走過的巷子。到了大煉鋼鐵的年代，賣湯圓的和那些挑筐擔的小買賣突然不見了蹤影，那是過苦日子，糧食都要憑冊憑票供應，哪裡還有挑擔生意人？

文革時期，他沒有出去鬧革命，在家憋不住，幾次想挑著擔去賣湯圓；誰料，一位街道革委曾是他的兒時玩伴，勸他別去冒險搞資本主義。一九六九年，街道掛牌辦了一家飲食店，把那些零散的經營個體戶都合併起來，在巷子口騰出兩間公房，專賣麵條水餃、包子饅頭、油炸粑粑、甜酒雞蛋 ，搞得紅紅火火；這時有人勸他加入集體經營，開個湯圓檔，他硬是不去，說不為什麼。那年他已成家，有了一男一女，為養家，他去了搬運社在河岸碼頭拉板車。

十年過去了，改革開放後的一九八○年，全國又出現了個體戶，故鄉也陸續冒出了好幾家個體餐飲店等集體合作單位，後來，不少個體又退出大集體，開辦了家庭經營小店。那時，他不拉板車了，也不去大集體，搬運社要留他幹，他不幹，只是長長地噓了一口氣，高興地自語：「好不容易盼來了春天呵。」春天裡，他連夜整修好那副落滿塵埃的湯圓挑擔。

湯圓大叔那副挑擔，還是爺爺民國時期用過的。楠木製的櫃箱，經過風雨幾十年，上面朱紅色土漆留下了稀疏的斑駁，湯圓大叔用煮熱的茶枯水擦洗過幾遍，又忙活了一陣湯圓粉後，挑著湯圓擔走進小巷。那挑擔一頭是用木桶、青磚砌的柴灶，灶口裡竄出紅色的火苗在跳動，上面坐著煮湯圓的鼎鍋裡還冒著熱氣；另一頭是三層箱櫃，底層放著劈好的一堆松柴塊，中層放著一盆濕湯圓粉，上層精緻的花窗格裡擺著碗、瓢、筷，窗格的橫桿上晾著一塊雪白的毛巾。那根扁擔，也是爺爺用得發了油光的雜木扁擔，挑起擔來，上下顫動，一路悠悠然然。他在小巷裡叫賣著桂花湯圓，呼吸著新鮮空氣，喜歡那自由自在的生存。

多年前我回故鄉探親，在小巷老家門前偶遇湯圓大叔，我還來不及招呼，只見他一路輕快地喊著：「湯圓哦，湯圓，湯圓……桂花湯圓。」啊，吆喝湯圓的音符又在幽長的小巷裡回響了，小巷的老前輩彷彿又回到那失去的情景。

後來，聽故鄉老友說，湯圓大叔的大兒子接了他的班。湯圓大叔比我大六歲，我想趁元宵節還能再回一次故鄉，想再看一看湯圓大叔是否健在，和那飄蕩著桂花香的幽幽小巷。