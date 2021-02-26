我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

抗變種病毒！輝瑞測試加強劑 莫德納研發新疫苗 

挑擔子小吃的回憶

梁蘭蓁

七十年前台灣的屏東市沒有什麼大餐館，婚喪喜慶各種宴席都是在街邊搭起大棚子，由師傅及幫手們大鍋大碗地上菜。這是材料道地，口味正宗的鄉土風味。

我記得到我唸大學的時候，一九六七年，有朋友娶媳婦，我們去吃喜酒，還是以路邊的「辦桌」方式吃的。那時每桌吃不完的菜餚都會集中倒到一個大桶子裡，酒席結束後，主人會把這些菜分送給客人。我們拿一鍋回家，還可以吃好幾頓有雞鴨魚肉、葷素皆具的喜宴菜尾。

那時候屏東的小吃店很多，賣日本料理的攤子、賣涼麵和包子饅頭、冰果（南部特有的生蕃茄切片沾醬油膏和甘草粉）、花生湯和冬瓜茶的。但是我最懷念的，是挑擔子沿街叫賣的各種小吃。

我最早的挑擔小攤子記憶是一個高瘦的老頭，挑著一個熱擔子賣豬血湯。那時候好像只要五毛錢就可以買一碗熱騰騰的豬血湯，裡面有幾塊豬血、酸菜和薑絲。

另外一個挑擔子的是賣肉圓的。老闆擔子的一頭有個爐子，上面煨著肉湯，另外一邊是個圓木桶，蓋子下面有一層層的蒸籠布，蒸籠布下面就是一個挨一個的肉圓。肉圓是用糯米蒸出來，裡面有一小塊肉和筍絲。客人要買，老闆掀起蒸籠布，用扁扁的杓子挖一片肉圓放在碗裡，上面再澆上蒜汁和醬油，一碗熱騰騰的肉圓就完成了。這個肉圓比較貴，通常都是爸爸在家的下午，肉圓擔子到我們巷子裡來叫賣時，爸爸買了我們才有得吃。

另外還有賣冰粉圓的擔子，是夏天才有的。挑擔子的老闆一邊是一大鍋白白小小的粉圓，粉圓和木瓜子一樣大小，另外一邊是用厚厚的布包起來的冰塊。客人要買時，老闆在碗裡放一大匙粉圓，然後用刀子刨一些碎冰屑蓋在粉圓上，再澆上糖水。賣粉圓的老頭會一面挑擔子，一面用台語叫「昏尼喔，來呷昏尼」。「昏尼」（粉圓）是我最早學會的的台語詞彙。

最鄕土的小吃就是在屏東游泳池外面，一個老頭子挑擔子賣的「黑輪」了。它是一種用魚漿和少許肉及香料做成手指般大小的條棒。放在擔子上裝滿清湯的大盆子裡，用小爐子燉著。他不賣，只讓人和他用兩顆酸梅核賭大小。核上面各刻了不同的洞，花兩、三毛錢可以丟一次核，事先講好賭大或賭小，贏了吃黑輪，輸了喝湯。我知道十賭九輸的教訓，就是從小賭黑輪的親身體驗得到的。現在人愈老，愈想念小時候的鄕下小吃，真乃斯樂不可作。

台灣 游泳 日本

上一則

二十年後的我

下一則

河洛嫲

延伸閱讀

【食力】台菜教母黃婉玲 用一碗菜尾湯「結」出台灣的命脈

【食力】台菜教母黃婉玲 用一碗菜尾湯「結」出台灣的命脈
拜登停車買小吃 喬治城貝果店走紅

拜登停車買小吃 喬治城貝果店走紅
蒜頭跟什麼食物最搭配？網一致點名這「低調美食」

蒜頭跟什麼食物最搭配？網一致點名這「低調美食」
日本把鯛魚燒「詭異搭配」小籠包 網友：快住手

日本把鯛魚燒「詭異搭配」小籠包 網友：快住手

熱門新聞

黛安∕圖

天堂裡的悲劇（上）

2021-02-23 02:02
黛安∕圖

天堂裡的悲劇（下）

2021-02-24 02:02

僑生好朋友

2021-02-21 02:02

單身過晚年

2021-02-23 02:00
鮮甜的虱目魚丸湯是台南有名的小吃。（本報系資料照片）

台南小吃二則（下）

2021-02-20 02:02
鱔魚意麵是台南代表性的小吃。（本報系資料照片）

台南小吃二則（上）

2021-02-19 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點