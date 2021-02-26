七十年前台灣 的屏東市沒有什麼大餐館，婚喪喜慶各種宴席都是在街邊搭起大棚子，由師傅及幫手們大鍋大碗地上菜。這是材料道地，口味正宗的鄉土風味。

我記得到我唸大學的時候，一九六七年，有朋友娶媳婦，我們去吃喜酒，還是以路邊的「辦桌」方式吃的。那時每桌吃不完的菜餚都會集中倒到一個大桶子裡，酒席結束後，主人會把這些菜分送給客人。我們拿一鍋回家，還可以吃好幾頓有雞鴨魚肉、葷素皆具的喜宴菜尾。

那時候屏東的小吃店很多，賣日本 料理的攤子、賣涼麵和包子饅頭、冰果（南部特有的生蕃茄切片沾醬油膏和甘草粉）、花生湯和冬瓜茶的。但是我最懷念的，是挑擔子沿街叫賣的各種小吃。

我最早的挑擔小攤子記憶是一個高瘦的老頭，挑著一個熱擔子賣豬血湯。那時候好像只要五毛錢就可以買一碗熱騰騰的豬血湯，裡面有幾塊豬血、酸菜和薑絲。

另外一個挑擔子的是賣肉圓的。老闆擔子的一頭有個爐子，上面煨著肉湯，另外一邊是個圓木桶，蓋子下面有一層層的蒸籠布，蒸籠布下面就是一個挨一個的肉圓。肉圓是用糯米蒸出來，裡面有一小塊肉和筍絲。客人要買，老闆掀起蒸籠布，用扁扁的杓子挖一片肉圓放在碗裡，上面再澆上蒜汁和醬油，一碗熱騰騰的肉圓就完成了。這個肉圓比較貴，通常都是爸爸在家的下午，肉圓擔子到我們巷子裡來叫賣時，爸爸買了我們才有得吃。

另外還有賣冰粉圓的擔子，是夏天才有的。挑擔子的老闆一邊是一大鍋白白小小的粉圓，粉圓和木瓜子一樣大小，另外一邊是用厚厚的布包起來的冰塊。客人要買時，老闆在碗裡放一大匙粉圓，然後用刀子刨一些碎冰屑蓋在粉圓上，再澆上糖水。賣粉圓的老頭會一面挑擔子，一面用台語叫「昏尼喔，來呷昏尼」。「昏尼」（粉圓）是我最早學會的的台語詞彙。

最鄕土的小吃就是在屏東游泳 池外面，一個老頭子挑擔子賣的「黑輪」了。它是一種用魚漿和少許肉及香料做成手指般大小的條棒。放在擔子上裝滿清湯的大盆子裡，用小爐子燉著。他不賣，只讓人和他用兩顆酸梅核賭大小。核上面各刻了不同的洞，花兩、三毛錢可以丟一次核，事先講好賭大或賭小，贏了吃黑輪，輸了喝湯。我知道十賭九輸的教訓，就是從小賭黑輪的親身體驗得到的。現在人愈老，愈想念小時候的鄕下小吃，真乃斯樂不可作。