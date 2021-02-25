《老照片說故事》香港啟德機場留影

香港啟德機場留影

這兩張相片是我一九八六年四月來美時，在啟德機場 留影，第一張是堂姑與女兒送行前在機場免稅大廳拍的；第二張是我乘的南韓 航空公司班機在停機坪上，距今已走過三十五年。

自那次出國後，我曾走過北美、西歐、東南亞各國機場，沒有一個像啟德機場那樣狹小，並且四周高樓林立，對飛機起飛和降落都是非常危險的。

據說，由於啟德機場位於九龍半島海邊的高樓大廈林立之中，飛行員起降難度極大，當飛機在機場降落前，必須從九龍半島上空穿入人口稠密的中心市區，然後以忽然貼地的高度，立即以一百八十度轉彎，接著才慢慢地降落在跑道上。

所以，各國飛啟德機場航班機師，必須擁有超高的技能，才能完成安全起降任務。

我乘坐在自啟德機場起飛的南韓客機上，起飛時，飛機沿著波光蕩漾的海邊跑道滑行，不久即衝向天空；當俯視周圍的高樓大廈群時，無論是視覺或者身體的感觸，就如同坐雲霄飛車那樣刺激。

一九九四年，是我最後一次乘華航班機在啟德機場起降。後來，因為香港 在赤鱲角蓋了更大的國際機場，所以在一九九八年七月五日凌晨，港府高官在啟德機場按下指令鍵，機場跑道的導航燈全部熄滅，這意味著為香港開埠後服務了七十三年的啟德機場，在此刻完成了時代賦予的歷史使命。

從此以後，這種有飛機在高樓大廈間穿梭的盛況已不復存在，原本為飛航因素而限制九龍地區建築物高度的規定，也隨即走入歷史。

韶光荏苒，一晃三十五年過去，前來送機的堂姑也仙遊了，廢棄的啟德機場跑道也已改為現代化郵輪碼頭。但當年在啟德機場坐班機起飛和降落的驚險經歷刺激，仍歷歷在目。