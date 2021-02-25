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盧溪

樂隊除了自己的音樂節目外，還主要是為學校宣傳隊的演出，諸如合唱、獨唱、舞蹈等節目伴奏。當年瀋陽的主要劇場、文化宮的舞台上，都曾經留下了我們的身影。

樂隊還承擔著各種禮儀慶典的室外演出任務。 這時就用二、三十面大小軍鼓，替換下樂隊的弦樂樂器，組成軍樂團。軍樂團作為儀仗隊，出席的場合大都莊嚴、宏大、熱烈，體育賽事和重要會議的開幕式、閉幕式，都少不了我們軍樂團。

體育比賽時，軍樂團的位置通常都在主席台旁，我們在演奏之餘，也可以在最佳位置上觀看體育比賽。在機場的迎來送往禮賓活動中，還能見到中外國家領導人和外賓。

要知道，在還沒有電視的年代，普通百姓只能在電影紀錄片、報紙上看到他們。那時我們年少，喜歡炫耀，常向左鄰右舍小夥伴們說，我們又見到了哪國的總統、見到了那位中央領導、見到了軍區司令、看見了什麼樣的大飛機等，一副見過大世面的架勢，引來小夥伴們羨慕的眼神。

軍樂團在大街上列隊行進是最高光的時候，所有的車輛行人都停下讓路，警察也要來維持交通秩序。

我們身穿制服，手拿各式樂器，踩著鼓點，「耀武揚威」地在樂團指揮的帶領下行走，享受著路人的「注目禮」。軍樂團經常演奏的曲目，主要有「運動員進行曲」、迎賓曲、國歌、「三大紀律八項注意」、「大海航行靠舵手」，還有那時流行的一些語錄歌曲等。

幾年的中學時代生活一晃而過，但青春年華卻永久地留在了記憶中，留在了陳舊的樂譜上。幾十年過去了，對音樂的愛好，讓我始終與青春保持著一絲綿延不斷的聯繫和情懷。我感激音樂對我的薰陶和陪伴。  

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