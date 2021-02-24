一個抉擇往往能夠改變一個人、甚至一個家庭的命運，特別是在歷史關鍵時刻。

記得在一九四八年，我才九歲。國共內戰已經到了緊要關頭，江蘇北部煙硝瀰漫，人心惶惶，大批百姓逃往江南。父親已經在上海落腳，母親和姨母帶著我逃至揚州。當時這些逃亡者的行動叫做「流亡」，國民政府發給「流亡證」，憑證可以領取政府救濟物資，如美國麵粉、卡其布、餅乾等生活必需品。

就在這時，還在南京讀金陵大學四年級即將畢業的大哥，他已經醞釀隨學校南遷的打算。

據大哥講，他們金大與南京其他大學一樣在鬧學潮，標語口號滿天飛，「反饑餓，反迫害」、「反內戰，要和平」，有遊行 示威的，有罷課罷教的；這些亂象，無不是共產黨在利用學生衝擊政府，衝擊社會，背後做黑手。

大哥在他們的校刊上發表文章評論時事，有一篇是關於共產主義的。他說：中國 不適宜實行共產主義、共產黨不能在中國執政……，此文引起不小的波瀾。有一位女同學私下告訴他，「這樣的文章影響很大，不久如被共產黨發現，你將會受到懲罰的」。大哥聽了警告，立刻感到精神恐懼。於是在當年七月的一天，決定隨學校南遷。

幾乎是在同月，父親從上海到揚州，準備攜我們一同回蘇北老家。母親提出反對意見，她認為應該回去賣掉田地房產，湊足資金一起南下，離開這不祥之地。

歷史證明母親的意見是正確的。可是父親卻說：「田地房產是祖上傳下來的，妳不添置就罷了，還要在妳手上給敗掉，真是對祖宗的大不敬！」於是一家人又只好溜回了蘇北。

一家人兩種抉擇，形成兩種截然不同的結果。

大哥南逃，其原因就是怕共產黨對他清算。他與幾位同學結伴南行，先到杭州，然後乘粵漢鐵路火車經衡陽去廣州。途中在衡陽停留片刻，去探望本家三叔，三叔就職於衡陽鐵路機場化驗室主任。可是三叔不在家，大哥只好留下一紙條：「我隨同學南下，轉赴台灣 ，順道來看你。」塞在門縫裡。後來三叔回故鄉時，將這紙條交給了父親，並說：「可惜沒有遇到他，否則一定會將他留下……。」

大哥到了廣州，幾乎是窮光蛋一個，身邊只剩三塊大洋，吃飯、住宿都無著落，幸虧碰到家鄉同學，才找到自己的學校。他拿到了飯票，跟同學們一起，在中山大學附中暫棲身，並且在中山大學辦理了畢業手續，大學正式畢業。

下面開始籌畫赴台的事。

有一位同學打聽到國防部有一艘「福民輪」將赴台灣，而且這些學生可以免費乘船，但不供應伙食。同學們聽了非常高興，第二天就愉快地登船啟航了。

因為準備不充分，在船上五天，挨餓兩天，終於靠上基隆港，登上了台灣的土地。

在這人地生疏，四顧惘然之時，令這些學生感到溫暖而親切的是，國民黨台灣省黨部接待了他們，安排了食宿，政府給他們進行了安置。學生未畢業的歸校繼續讀書，大學畢業的則安排就業。

大哥起初執教於花蓮農業專科學校，在職期間考取了「中華日報」，開始了編輯工作。國立政治大學復校，他又考取了政大新聞研究所，兩年後畢業，取得新聞碩士的學位，自此終身從事新聞事業。

➤➤➤抉擇改變命運（下）