《老照片說故事》一頁老樂譜（上）

當年在文藝隊用過的一頁樂譜。

還在上中學時，有一天課間，文藝老師來到教室巡視了一番，我發現他特意看了我一眼。班主任說，學校成立了文藝隊，需要挑選有唱歌、跳舞天賦的同學和演奏樂器的同學，大家對此充滿了好奇。

沒過幾天，班主任通知我去文藝隊報到，我心裡有點忐忑不安，文藝和音樂細胞離我甚遠，在文藝課上毫無亮眼表現，去了能幹什麼？後來才知道，原來我班一位已在樂隊吹單簧管的同學退出，老師看我上下門牙還算比較整齊，叫我來試一試。

到了文藝隊，老師拿出一支單簧管讓我試吹，雖然是第一次見到那把渾身上下都是音孔和按鍵的長管子，我居然能吹響它。儘管吹出的聲音慘不忍「聞」，與單簧管的本色聲音相差十萬八千里，大概老師認為孺子可教，還是留下了我。老師的這個決定，讓我感激至今。

在這之前，班裡已有其他四位同學在文藝隊裡了，一位是樂隊指揮、兩位拉小提琴的女同學，一位女高音，我就成了班裡第五個加入學校文藝隊的人。

當年我省有個全國聞名的「白卷先生」，受其影響，學校裡老師不敢教學、學生不感興趣上課，上不上課、考不考試，都不重要，基本上沒有人真正管教育 ，多數同學的幾年中學時光大部分都虛度浪費掉了。但在文藝隊裡，演出是政治任務，我們必須按照要求專心學習、日夜苦練，甚至暑假幾個月都住在學校裡集中排練。

樂隊裡幾十人，以前大都沒有接觸過樂器，但小孩子學東西只要認真，就能發揮天賦，很快進步。經過幾個月的時間，文藝老師教樂理，每個人自己練習，有條件的請專業樂團老師手把手地教，大家基本就都能按照樂譜演奏了。我的一把單簧管搭檔，拜遼寧歌舞團的單簧管演奏員為師，搭檔從老師那裡學到什麼，就轉教給我什麼，我也很快成了二把單簧管樂手。

當時瀋陽市一百多所中學裡，只有兩所中學有編制齊全的管弦樂隊，而我所在的樂隊是文武雙全的「全能」樂隊，我們既能在室內舞台以管弦樂團的形式演出，又能作為軍樂隊在室外參與大型慶典、儀式等活動的演出。

照片為當年演出使用的一頁單簧管聲部分樂譜，是我的單簧管搭檔當時手抄並保留下來的，曲譜為現代芭蕾舞劇「紅色娘子軍」第四場中，「女戰士和炊事班長的舞蹈」的一段舞曲。原劇很長，我們就選取了舞劇中最有代表性的十幾個片段，以組曲的形式演奏。

那時條件有限，分譜都是一頁一頁手抄下來，供練習、演出使用。這張四十多年前的樂譜，紙張已顯陳舊，但是樂譜上跳動的音符還是那麼熟悉、親切和生動。每當看見它，腦海裡深存的記憶仍然會像旋律一樣飄揚在眼前：幾十個少男少女們，拿著各種管、弦、打擊樂器，宛然如專業交響樂團一般，在聚精會神、激情奮發地演奏著。

在樣板戲主導舞台的年代裡，沒有古典音樂的蹤跡。我們常演奏的節目以現代樂曲為主，有舞劇「紅色娘子軍」、「白毛女」，當時流行的時代歌曲、電影 歌曲，也有一些外國曲目，比如朝鮮歌劇 「賣花姑娘」選曲等。

➤➤➤一頁老樂譜（下）