九龍壁就在我眼前，看到它我有點震驚，金碧輝煌、顏色各異的九條龍呈各種姿態，有騰雲駕霧，有踏水探海，整體呈浮雕狀，有很強立體感。我一面觀看一面深思，前幾個月不是在「破四舊」嗎？怎麼它就完整無損？

然而，這裡的人們都在關心、議論和等待毛主席何時接見我們？毛主席已二次接見紅衛兵，接見不預先通知，大家都在等待，對北京 也不熟悉，所以也不敢走遠，怕通知到時人不在。

消息終於來了，剛吃過早飯，說主席今天將第三次接見紅衛兵，食堂給每人多發了二個饅頭和一個蘋果。在大殿前，我們組織好隊伍，有人領著走到街上，融入等待接見的人流，前不見頭，後不見尾，聲勢浩大，口號不斷，但移動極慢。

我又想起華東局前的紅衛兵，一律黃軍裝；我們這裡的人，衣服雜色，因為睡火車，躺草墊，又沒洗，衣服都有些髒了。只有領隊的那個戴紅袖章、穿黃軍裝的小伙子最精神，口號喊得響亮。直到下午四時，還沒有走出四個街口，前頭傳來毛主席回去休息了，接見活動到此結束。

第二天我和學生們開了一個會，因為主席接見已結束，下次有無接見、何時接見，根本不知道，盲目待在這個北海公園不是個辦法。有人想去北大、清華看大字報，有人想逛天安門 ，六人七主張。於是最後決定大家各自分散行動，我對學生們說一定要注意安全。

隔天我摸索著去了天安門。天安門城樓的高大雄偉令人敬仰不已，毛主席在這裡檢閱隊伍，真是相得益彰呀。

沿城邊的金水河邊搭起了木板牌，上面貼滿了各種大字報。有的是批評大學領導，更多的是打倒劉少奇、鄧小平的口號。一個個字寫得比臉盆還大。

隔天我去了北大、清華看大字報，基本內容和天安門那裡差不多，學校裡面大多是外面來的人，北大、清華的學生們，大概都去了中國各地串連點火了。我決定也離開北京了。

下一站去哪裡呢？我決定去重慶。上世紀六○年代時出了一本熱門小說「紅岩」，裡面描述了江姐、許雲峰等革命英雄，他們就被囚禁在重慶的渣滓洞和白公館裡。

我又爬上了火車，北京去重慶的火車比上海來的更擠，有的人只能站著，我看見行李架上倒是空著，靈機一動，爬上了行李架；行李架上不能坐，只能平躺，哈，乘上了臥鋪車了。

我心裡頗為得意。車子開動了，在單調的車輪滾動聲中，我迷迷糊糊睡了；在這睡夢中，火車抵達了重慶。

去了渣滓洞和白公館，卻體會不到書中描述的那種陰森恐怖，可能是因為天下變了，人已回不到另一個天下的環境中，只覺得是很普通的樓房。

辭過重慶我打算去貴陽再轉遵義。遵義會議是中共 歷史上最重要的一次會議，它確立了毛澤東在黨內領導地位，開始擺脫了共產國際對中共的控制。我想去看看遵義會議的會址。

車到了貴陽，我發現社會秩序更亂了，火車站內亂哄哄一片，有人提著喇叭在喊，站內廣播也在響，遠處還有一堆人在吵架。我去問訊處問，有無去遵義的公共汽車，問訊處人說他們也不清楚。

後來又聽到說有二輛火車相撞了，死了六個躺在裡面的紅衛兵。看看這裡亂象，我打消了原計畫，準備回家了。

可那天貴陽無直達上海的火車，要去南寧轉車。

去上海的車實際上不是南寧始發站，還好因我早到了六個小時，排在等待的隊伍前邊，車上下來了幾個乘客，我終於爬進了車廂，才往前走了二步，就無處可插足，僵在那裡。

最後一個小伙子無論怎樣努力也無法塞進車廂了，他退出了車廂，車門也關了，他在門外用鐵絲將自己綁在車門上，看得我心驚肉跳。到了上海後，打開車門，沒有看見小伙子，只見二根晃蕩著的鐵絲。後來聽說大串連中也死了人，還好， 我班學生全部安全回家。

➤➤➤大串連（上）