「地主成分」作為一個特殊符號深入我的腦海、烙進我的靈魂是上學以後，那是一九七六年九月，當時我七歲。入學的第一天，老師點到我的名字，我像其他同學一樣站起並大聲回應「到」；接著老師第二個問題：「本人成分？」我一下懵了。

雖然我知道爺爺的成分是地主，雖然兄長和我經常被罵「地主狗腿」，雖然我知道那是個羞辱我的詞語，但真不知道它和我的真正關係。

正當我不知道如何回答時，老師說「你的本人成分是地主，今後要記住！」我面紅耳赤羞愧地點頭牢記了。

回家後，我才從父母和哥哥那裡知道，爺爺的成分是地主，作為獨子的父親必須繼承這個成分，我們三兄弟又不得不繼承了這個「光榮」的稱號。

但是懵懵懂懂的我，還是沒有介意，也沒有像二哥一樣因此厭學，因為獲得知識的樂趣使我忘記了所有的不快，同樣沒有感覺同為一家人的爺爺和平時有什麽差別，也只在被同學辱駡和回答成分問題時才感到羞恥和難受。

隨著年紀和知識增加，我才知道 「地富反壞右」的特殊帽子，給中國 多少家庭個人帶來悲劇（大哥因此而無緣高考），尤以「地主」家庭遭受的摧殘最為慘烈。

爺爺是福建北部一個小山村的地主，是所謂的「開明地主」，因為他在中共 建政時及時主動地上繳了所有土地。

但是這並沒有給他和家庭帶來多少改善，依然被沒收了房產和家財，僅在祖屋中留下兩個破舊陰濕的房間、一間四處漏風的廚房、一口鍋和幾個碗、一床棉被和少許衣褲。那時候家裡沒有主勞力，爺爺不會做農活，奶奶是個小腳女人，父親才十二歲，生活是如此艱難，每當父親言及於此，無次不是老淚縱橫。

所幸老家所在的村莊是個盛產稻米地方，不至於餓死，加之先前作為里長的爺爺，時常周濟鄉親，以及為村裡做了不少好事，頗得鄉親尊重，也避免了在凶狠的批鬥中家破人亡。

饒是如此，作為地主獨子的父親還是備受歧視 ，即使他頗有文化，無償地擔任了六年（一九五四到一九六○年）的夜校掃盲教師，也只能老老實實做個地主成分的農民；只有等到了一九六○年大饑荒時，二十二歲的他才因為家裡有口飯吃，而娶到母親成立家庭。

入學以後，年幼的我沉浸在學習的樂趣中，輕鬆地學會了人生的第一節語文課「毛主席語錄：千萬不要忘記階級鬥爭！」後來我又輕而易舉地記住了一首琅琅上口的兒歌：「狗地主，黑心腸，給我弟弟吃奶糖，教我弟弟壞兒歌。弟弟心明不上當，狠狠握起小拳頭，階級鬥爭不能忘！」

幼稚的我回家後不但背誦給爺爺聼，還問他什麽是奶糖，爺爺笑眯眯地回答了我的問題，還慈愛地摸了摸我的頭。許多年以後，我才能感受到他老人家當時的苦澀和慈愛。

一九七九年五月的一天，我們收到 「摘帽子通知書」 ，通知今後的成分不再是 「地主」，改用「農民成分」。我很高興，因為我不用再尷尬羞愧地在同學面前報出成分地主了。但是爺爺、父母和兄長們卻顯得有些淡定，只是到奶奶的墓前，告知她在天之靈，再也不用當一個備受欺凌的「地主婆」了。

是啊，一紙通知就能了結一切嗎？三十年的「地主成分」，已經永遠改變了我家三代人的命運，永遠地改變了中國千萬相似的家庭。殘酷血腥的「階級鬥爭」和「成分論」已經永久地烙印在受傷的靈魂裡，永遠刻印在人類慘禍的史書中。