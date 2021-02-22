一九六六年時，我還是一名很年輕的中學教師。文化大革命開始了，學校停課鬧革命，老師去學校也是報個到，學生來不來隨他便。上海的大學裡已開始分派，認為原學校領導是好的，稱為保皇派，認為原領導應被打倒的叫造反派；有些人不太關心政治，二派都不參加，那就是逍遙派。

有消息說北京 的首都大專院校紅衛兵在圍攻上海的華東局。我在回家路上就轉車去延安中路的華東局。當時的華東局是中央下面高於省市的一個政府單位，華東局要領導管理上海、江蘇、安徽、浙江、江西這幾個地方，華東局的書記是魏文伯。據說上海市委書記陳丕顯和市長曹荻秋也在那裡辦公。

我踏上電車不久，下一站又上來二男一女的紅衛兵，都身著黃軍裝，頭戴黃軍帽，他們一上車，三個人就齊聲高呼，「革命無罪」，車上其他乘客就都應聲，「造反有理」。售票員也不叫他們買票。三個人又領著全車人唱「排除萬難去爭取勝利」的語錄歌。

華東局大門前已人山人海，馬路中央、人行道上一片黃軍裝，其間還可看到各不同署名的紅衛兵軍旗，幾個頭頭模樣的人不斷用手中小喇叭指揮領呼口號。天氣很悶熱，人們不停地淌汗，學生的熱情似乎比天還熱。

我擠進看熱鬧的人群圈內，問紅衛兵是什麼時候來的，有人說昨天夜裡就圍在這裡，魏陳曹一個也不出來見面。還有人說中央已要求全國各地成立接待站，接待大串連的紅衛兵免費吃住，火車汽車 也免費乘坐。大家七嘴八舌地傳講小道新聞時，天上烏雲開始聚集，一下子就變得昏暗下來，看熱鬧的人開始四散找可遮雨地方。

大雨終於下來了，傾盆的大雨，看熱鬧的人群不見了，坐在地上的黃軍裝就更醒目了。雨下著，他們的口號聲不絕，一陣陣的「打倒」似乎要與老天爭高低。二個小時過去了，他們仍精神抖擻，看熱鬧的卻散去一半，我也溜回家。

第二天去學校報到，大家都在議論北京紅衛兵圍攻華東局的事。這樣一直延續至九月上旬，我是班主任，來學校時總是會去自己的班級看看。那天碰到了好幾個學生，隨便議著，大家似乎都有衝動想串連去北京，最好讓毛主席接見。議著，聊著，無形之中定下明天九時去北站乘火車去北京。

第二天上年九時鐘，我和幾個學生真的在北站見面了。面對著比我沒小幾歲的學生，從未離開過上海的我，心裡有些忐忑不安。看見車站裡黑壓壓的一片人群，又再一次激起我心中往外去的衝動。走吧，五個學生連我隨著人流，推向列車，終於爬進車廂。

車廂內擠滿了人，三人座硬擠了四、五個人，走道上也就地坐滿了人，上廁所要插足在人腳縫間踮著走。好不容易擠到廁所邊，見到四、五個人在排隊，熬了半天才輪到我進去小便，糞便池邊上都是糞跡，臭氣熏天，我趕忙上完廁所逃出來。再艱難地一步步回到原來位子，座位已給他人占了。一個學生硬要把座位讓給我，他就坐在地上。火車開得不快，我們餓了就啃自己帶的饅頭。

一直到第二天早上八時多，火車抵達北京站。隨著人流；我們到了火車站廣場上的串連人員分配攤，我們被分配到北海公園的接待站。我們被分配住在九龍壁邊上的一個大殿裡，每個人領了一套被子、一個搪瓷碗和筷子。放下被子，我們就衝向食堂，食堂內也都是人，根本找不到位子；分配到一勺稀粥和二個饅頭，夾了一坨鹹菜，很快就進了肚子。洗完餐具後，我踱步出大殿。

➤➤➤大串連（下）