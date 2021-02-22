我是一九四八年在西安抗戰時成立的公費中學畢業的， 學校一九四二年由第一戰區開辦，名叫「中正中學」，半軍事管理。一九四八年這一年，中華民國發生很多重要的事， 春天，國大選第一任總統副總統，總統無問題，副總統李宗仁、孫科叫得滿天；五月就職；八月政府改革幣制，改金圓券，不久天下大亂。我隨家人逃難到南京，徐蚌會戰失利，金圓券崩潰，南京首善之地搶米搶麵粉，上海更甚，市場霸市；我有幸隨家兄逃出西北，一九四八年發生的事， 我歷歷在目。

家兄在南京陸軍大學第二十三期帶薪為中校職受訓，一九四九年，政府輾轉將陸軍大學遷至新竹，我到台人地兩生，只可生存；在西安的同學中，親共者去了延安，反共者多人均考取三軍官校，後均遷校到台。

我暫在新竹竹師附小謀得為畢業班代教工作，自已努力於一九五一年考取台灣大學物理系，後轉入工學院。一九五五年台大畢業受訓後，考取就業考試，分發到中國石油 公司。同學中經濟好的，紛紛出國進修；我當時也考取留學考試，但這兩千四百美金保證金，卻要了我的命！

石油公司月薪九百五十新台幣，算算不到三十美金，當時同學大家各想辦法出去了，要好同學先出去，寄回二千四百美金，再出去一人，我也被安排輪到一年半後。我的一位親戚卓教授是我的貴人，他教書也不富有，一位兄長在紐約 做生意，但很久未連絡；試試看吧，其兄答應借我兩千美金，以我二人之名開戶頭，只以我名字出證件，存有兩千美金，是紐約大通銀行開的。我真是太高興了！家兄又向另位友人再借四百美金，湊足二千四百美元 ，我就有資格出國了。

還有位神通廣大之人，告訴我可套匯兩千四美金，在台灣銀行用官價買兩千四百美金，我就可得一百美元佣金。我不敢相信，先問合法不合法，如犯法，百尺竿頭為小利而毀；問過內行人士，絕無問題後才辦。得此一百美金後，我經濟上安心很多。表哥尊方單身在台，送我五十美元。最後問題來了，如何去美，當時包機飛機票最便宜也要四百美金！

那時，有人告訴我，招商局貨輪如有空，可要兩百餘元美金，我就大膽去招商局。是日，我見到一位招商局的處長，還記得是林先生，好像四十多歲，廣東人；他說，貨輪太平輪，一萬多噸運貨，高雄起航，先去菲律賓裝礦沙，再到日本長崎裝貨；入太平洋，第一站夏威夷入關，再到美西岸，不停過巴拿馬運河，入大西洋，到巴爾的摩港上岸，大約七十天左右，船費二百六十美金。

儘管如此，我還是出不起。他說二百六十美元兩個多月，吃飯錢都不夠。我只有實話實說，我只有一百五十美元、一千新台幣，我請他再三考慮，讓我這窮學生少一點。我說今天我如不能走，總有一天能去，請高抬貴手，「我一輩子不會忘你的」。

林先生考慮再三，說：「我盡量幫你這年輕人。」他知我是石油公司來的，說：「你有一百五十美元全給我， 你上岸怎麼辦？給我一半，再加上這一千新台幣，最重要的是回石油公司，找你們李協理，請他寫一封信來，說明你的情況，旅費不足數記在兩公司帳上，看他肯不肯」。他說：「中油和招商局在大陸時帳目就沒清過，我才能行文給你船票。否則我實在愛莫能助。」我太感謝他了，回中油，我的主管蒙先生替我見李協理並說明原委，第二天一早就把信給我，到招商局二話不說就拿到了船票。

我於一九五八年五月一日拜別親人離台，七月到紐約，作苦工兩個月即去伊利諾大學上學，一九六三年得博士，其後到辛辛那提大學任教，上世紀末榮譽退休至今已二十年了。如今，我還惦記著那位招商局的林先生，事情發生在一九五八年四月，林先生後人如有緣看到此文，請和我聯繫。我今年已九十晉一，回想往事，不勝唏噓。