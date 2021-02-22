《老照片說故事》地鐵代幣的聯想

作者三十年前預購的十多包代幣之一。

這是三十年前，我在地鐵代幣漲價前，預購的十多包代幣之一，價值十元，因為擠在抽屜最裡面，被遺忘了。那時候不能免費從公車轉地鐵，我住在市郊，到曼哈頓上班，坐公車換地鐵，來回一趟就得四個代幣，這一包只夠我用兩天半，所以，趕在漲價前多買些備用。

紐約 地鐵一九○四年啟用時，坐一次只需五分錢。我一九八七年開始，在曼哈頓下城工作，地鐵代幣是一塊錢，市府每兩、三年調漲一次，如今已達兩塊七毛五；本來元旦又要漲到三塊，念及新冠疫情，市民已經苦不堪言，故而暫時喊卡。

在我長達二十五年的地鐵通勤生涯中，頭十一年都沒有巴士免費轉地鐵服務，等於住地鐵附近，通勤費就減一半。對新移民 而言，跟國內廉價的車資相比，確實心痛；我有個也住市郊的朋友，為了節省巴士費，寧可頂著寒風走半小時到地鐵站 ，所以租屋賣屋廣告總強調：「近地鐵」。

二○○三年四月改成地鐵卡，計有一天、一周和一個月不等，可以重複使用的捷運卡，只是連續兩次在同一地鐵站使用，至少得間隔十八分鐘。據我所知，鄰居母子同坐地鐵，為了省錢，母親先刷卡讓兒子進去，在月台等候，她自己則等十八分鐘再進去，反正剛移民過來，不上班也不上學，就以時間換取金錢。

以上舉的例子，都是新移民為了撙節開支，苦待自己的辛酸事，隨著乘客素質每況愈下，有投機分子，寧願冒著被罰鍰一百元之險，趁工作人員不察，翻越閘門，坐霸王車；也有人一時內急，地鐵站又無廁所可用，竟在月台偏僻的角落，隨地便溺，害得乘客老遠就聞到一股尿騷味；更有甚者，竟把在月台候車的乘客，出其不意地推下月台，讓人視坐地鐵為畏途。每次看到朋友傳來後起之秀如大陸，嶄新井然有序的地鐵站，怎不為有一百二十年歷史，曾開風氣之先，卻日漸沒落的紐約地鐵，仰天長嘆呢？