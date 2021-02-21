燒鍋爐的第一個夜班（下）

他捲起袖子戴上手套，拿起添煤的大鐵鏟，站在爐門前說：「添煤時，要用鐵鏟把澆過水的煤扒散，仔細瞧瞧有沒有雷管，因為採煤有時用炸藥爆破，偶爾殘留未爆炸的雷管。若不小心把雷管送到爐火熊熊的爐膛內，非常危險。其次，添煤很吃力，要有一股巧勁，把煤均勻地散在爐條上，而且動作要敏捷，使爐門開啟時間短，盡量減少爐外冷風對爐膛內溫度的影響。這樣既省煤，煤的熱效應也較好。」

說完他實地做了幾次向爐膛添煤的動作，然後叫我照樣做。他糾正我一些不符合要求的操作方式，經幾次重複，他說：「基本符合要求。知識分子究竟不一樣，聰明，一講就懂，一學就會。」誇了我一番。

接著他對我說，到了深夜兩、三時，要到理化樓內摸摸暖氣片是否熱了。那時是蒸氣供暖，若有暖氣片冰涼，說明冷凝水未被高壓蒸氣頂出來，溫度過低時會結冰，凍裂暖氣片，流出冷凝水，釀成事故就麻煩了。另外，離開鍋爐房前，要查看水位計和壓力計，添好煤，走出鍋爐房務必把門上鎖。在理化樓內檢查動作要快，不能待得太久，最多一刻鐘。

他又做了幾次清爐，然後告訴我清爐後往爐膛內放些乾木柴，這樣爐火會迅速旺起來。大約深夜十二時，他要回家了。臨走前又鼓勵我幾句：「小黃，是人不是神，難免犯錯誤，只要努力改正，還是有前途的。」說完他披上黑棉衣把爐房門一拉，消失在黑暗的校園。

他走後我內心一股暖流，熱淚盈眶。藥科長原籍河北，抗戰時期就參加革命，一直在晉察冀邊區從事兵工生產，是老革命了。在我人生處於低谷，幾乎孤立無援時，他用實際行動幫助我；最難能可貴的是，他沒有在政治上把我看作人民的敵人——右派，而認為我只是個犯了錯的年輕人，點燃我對前途的希望，我終生難忘。

前幾年前我回太原，想真誠地對他表示感恩，遺憾的是，他早已西乘黃鶴。理化樓用的暖氣也已改用太原市熱電站的餘熱，不用燒鍋爐了。五○年代的鍋爐房和高高的煙囪已無蹤影，舊址變成花木扶疏的花園，但當年燒鍋爐、值夜班的情景，仍歷歷在目，令人感慨萬千。

➤➤➤燒鍋爐的第一個夜班（上）