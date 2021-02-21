開始由於怕摔下來，經常是左手抓韁繩，右手緊扣著馬鞍；到晚上脫褲子時感覺屁股疼，一照鏡子才看見，屁股兩邊被馬鞍磨掉兩塊瓶蓋大的肉皮，露出鮮紅的肉絲。

我和藏民睡在一個炕上，我想他有騎馬經驗，便向他請教；不料他的屁股也和我一樣，像帶上紅墨鏡，於是誰也不笑話誰，幫對方抹紫藥水。第二天騎馬，屁股簡直不敢坐在馬鞍上，全靠用雙腳踩著馬蹬，抱住馬脖子，就這樣白天堅持騎馬，晚上互相給對方抹白藥，一周後終於挺過來了。

有一天，我們在乾涸的河道裡賽馬，藏民不用馬鞍，跑在最前面，我緊追其後，馬跑得飛快時，突然前面出現一塊大石頭，他的馬很聰明地立即煞車急轉彎，繞過了巨石；我只見他雙手緊抱馬脖子，躲過這場要命的災難，不愧是在馬背長大的驃悍騎手。我的馬在大石頭前，緊急煞車停住了，按著慣性，我應該會飛撲到大石頭上粉身碎骨。我看左前邊是細沙灘，就趕忙順勢栽了下去，雖然皮肉受傷，但是挽救了一條小命。

大家努力想拍好影片，向十年國慶獻禮。那時中國 不生產彩色膠片，都是從德國和前蘇聯用黃金買來的，導演 說把自己的戲準備好，不要浪費膠片，這是用外匯換來的。每當膠片在攝影機裡沙沙作響的滾動時，我們每個頭次上鏡的演員壓力特別大。

黃河對岸是甘肅敦煌、麥積山之後的第三大石窟炳靈寺，藏語稱萬佛寺，由於年久失修，不少石窟風化脫落。寺廟旁有大片完好的房屋，是當年僧侶居住的，我們攝製組後期就住在這裡。

我飾演農民田虎，大部外景都是水上划羊皮筏子、在峽谷裡騎馬、在懸崖上打炮眼、點炸藥的驚險鏡頭，需要大晴天拍攝。那年陰雨天特別多，耽誤了拍攝進度。為了拍出黃河上驚濤駭浪的水中鏡頭，還淹死兩位年輕的農民水手；現在再看一九五九年拍攝的「黃河飛渡」，不由得想起在黃河峽谷拍電影 的日日夜夜。如今寺廟和村莊都被淹沒在劉家峽發電站的水庫下。

演丁俊才的藏族舞蹈演員，不會說普通語，也不會表演，導演讓我作示範，讓他來學習，後期配音。導演在長影找來五、六個演員給他配音，都不滿意，我毛遂自薦，向導演請求我來試試；慶幸導演滿意我的配音，也因此獲得紅旗標兵光榮稱號，我的照片在光榮榜上貼了一年。

那年想當好電影演員的瘋狂追求，為了達到導演的要求，每時每刻都特別認真刻苦，圓滿的完成第一部電影，如今回想起來，雖然流血流汗，但也相當值得。

拍「黃河飛渡」之前，還去洮河水利工地一個多月體驗生活，和民工同吃、同住、同勞動，我們演員學會打炮眼、埋炸藥、點火放炮，這對後來修改「黃河飛渡」劇本、扮演角色都有很大幫助。

衷心感謝劉國權導演拍攝出這樣氣壯山河，振奮人心的好電影，他讓我青春沒有留白，記錄下生命中閃亮的一頁！

➤➤➤第一次拍電影（上）